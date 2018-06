"Avergonzada y humillada": modelo de Victoria's Secret revela impactantes fotos tras ser "masacrada" por chinches en hotel

La modelo brasileña Sabrina Jales St. Pierre demandó a un hotel en la local californiana de Palm Dessert tras asegurar que sufrió numerosas picaduras de chinches mientras estuvo en el lugar.

Según informó KESQ, el hecho ocurrió el 2016 según relató su abogado Brian Virag. El profesional señaló que la maniquí "comenzó a notar las picaduras después de pasar su primera noche".

En ese sentido, manifestó a Desert Sun que las marcas cubrieron prácticamente la "totalidad de su cuerpo", lo que llevó a que la mujer sufriera "pesadillas" producto de este hecho, además de quedar con un "trauma sicológico".

Brazilian model Sabrina Jales St. Pierre is suing a Palm Desert hotel claiming she was attacked by bedbugs during her 2016 stay

Details—> https://t.co/qv2RnEQ72V pic.twitter.com/aSlYheILyu

— KESQ News Channel 3 (@KESQ) June 27, 2018