Confusam advierte demanda contra Banco Estado por negligencia en robo a su tesorera

Tras robo de una importante suma de dinero a la ex tesorera de la Confusam, el ex presidente Esteban Maturana anunció que presentarán la acción judicial ya que BancoEstado no entregó las medidas de seguridad correspondientes.

El hecho delictual ocurrió la jornada de este viernes, cuando Mirtha Inostroza salía del banco tras retirar el dinero en efectivo. Fue en esos momentos cuando un desconocido se le acercó y robó su cartera de manera violenta, arrastrándola por el suelo, pues según informó la víctima, en conferencia de prensa, luego de asaltarla escapó en un vehículo.

Inostroza criticó el actuar de Carabineros, pues solo tomaron la patente del vehículo, no realizando mayores procedimientos de búsqueda en el momento.

Maturana, por su parte, añadió que ellos ya habían advertido a la institución bancaria lo riesgoso que era retirar dinero, no habiendo hecho hecho algo al respecto para mejorar la situación, por lo que la querella busca además que se solucionen este tipo de falencias.