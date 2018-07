Zlatan Ibrahimovic y su bienvenida a Lebron: "Ahora Los Angeles tiene un Dios y un Rey"

Zlatan Ibrahimovic es una estrella en Los Angeles, ya que es la gran figura del Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos, club al que llegó a principios de este año.

Y el mercado gigante del deporte de California vivió un bombazo tremendo, luego de que se anunciara la llegada de LeBron James a Los Angeles Lakers de la NBA, en una movida histórica.

Ibra, en su estilo, le dio la bienvenida a LeBron en su cuenta de Twitter, alabando al ex astro de Cleveland Cavaliers: "Ahora Los Ángeles tiene un Dios y un Rey".

No sólo eso, también hubo grandes palabras para LeBron de dos leyendas de los Lakers: Kobe Bryant y Abdul-Jabbar, quienes a través de sus respectivas cuentas de Twitter lo felicitaron por la decisión tomada.

James, de 33 años, que se convirtió hace dos días en agente libre, firmará un contrato con los Lakers por cuatro temporadas y 154 millones de dólares, incluida la última que será una opción del jugador.

Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!! 🙌🏾

I am sure the Lakernation is rejoicing The acquisition of LeBron James means that the Lakers are just a smidgen away from being real contenders. Congrats to @MagicJohnson & @LALakersLive et al. Cross your fingers for news from San Antonio.

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) July 2, 2018