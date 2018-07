El violento momento en que mujer es mordida y arrastrada hacia el mar por alimentar a un tiburón con la mano

Una mujer fue arrastrada hacia el mar por un tiburón luego de que estuviera alimentándolo con la mano en un viaje turístico en la costa noroeste de Australia.

El mes pasado, Melissa Brunning (34) estaba dando un paseo en el yate de un amigo por Dugong Bay, según recoge 7 News Merbourne. En medio del viaje, decide acercarse a la orilla de la nave para dar de comer con su propia mano a un grupo de tiburones nodriza.

En el video se puede ver que cuando realizaba la peligrosa práctica, uno de los especímenes la muerde, se aferra a su mano y la arrastra fuertemente hacia el océano entre los gritos de la afectada.

A woman has been dragged into the ocean by a shark while she was standing on the back of a boat at a popular tourist spot in Western Australia. The shark grabbed hold of her finger while she was trying to hand-feed it. #7News pic.twitter.com/2bOegdF2eo

