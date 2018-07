El profesor de las clases gratis en Talca va por más: prepara fundación para repetir su método en todo Chile

Una pizarra blanca con tres palabras escritas con plumón negro: "Se hacen clases gratis". Con ese mensaje, Eduardo Cancino profesor de matemáticas, invitaba a los transeúntes de Talca a acercarse para resolver dudas en un cuaderno universitario sin exigir nada a cambio, sólo por el amor de enseñar.

Su canal de YouTube, plataforma en la que comparte videos de sus tutorías, tuvo un aumento considerable de visitas y su Facebook se llenó de agradecimientos por su labor. Sin embargo, Eduardo Cancino quiere avanzar aún más en su carrera de profesor virtual y se prepara junto a su polola Sandra Arce para abrir una fundación que reúna profesionales de distintas áreas, con el fin de potenciar una plataforma digital gratuita de enseñanza.

El día de ayer, el profesor de Talca fue recibido por el ministro de Educación Gerardo Varela quien lo felicitó por su idea y que lo tiene en consideración para realizar charlas para el Mindeuc. "Nuestra idea es que especialistas destinen al menos una hora a la semana para poder atender las necesidades públicas de las personas". Según Cancino, hasta el momento ha recibido llamados de Médicos, Asistentes Sociales y Profesores que han manifestado su disposición para participar del proyecto.

Los profesores también son los padres

Cerca de Talca, en San Javier, Eduardo Cancino reparte su tiempo enseñando de forma presencial a sus alumnos, para ellos fueron los primeros videos que hizo. "Si un estudiante falta a clases y tiene que hacer una prueba recuperativa depende de los papás poder pagarle un profesor particular, dinero que puede que no tengan". Además, agrega que lo más importante de los videos es que también sean didácticos para los papás ya que "pueden que no hayan terminados sus estudios o que quieran ayudar a sus hijos".

Sandra Arce, polola de Eduardo, es Técnico en Educación Diferencial en un jardín de Talca y también esta cooperando con el proyecto. Ella se ha preocupado de la selección de los profesionales de los procesos para dar con el perfil de personas "que más nos puedan ayudar". Sandra también participará de las tutorías y a través de la enseñanza del braile espera poder aportar con su grano de arena.

Mientras la fundación se prepara para consolidarse, Cancino seguirá dando clases en plazas del país. El miércoles 11 de Julio estará en la Plaza de Armas, desde las 10 de la mañanas hasta el mediodía. Su consigna es una sola: "Soy materia a disposición para todo el que quiera aprender".