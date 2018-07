Si hay destrozos no hay gratuidad: Gobierno respalda proyecto de la UDI que busca dejar sin el beneficio a estudiantes sancionados

El Presidente Sebastián Piñera anunció la elaboración de un proyecto de ley que sancionará a los alumnos que provoquen destrozos dentro de los establecimientos, el mismo día en que la UDI anunció la idea de legislar para que estudiantes sancionados por este tema no puedan optar a gratuidad.

"No es posible que una minoría de jóvenes violentistas se sientan con el derecho de destruir los colegios, el equipamiento y perjudicar a todos sus compañeros de clases. Esa no es una conducta permitida y no la vamos a dejar en la impunidad", aseguró el mandatario tras la inauguración de una estatua en honor al ex Presidente Pedro Aguirre Cerda en la Plaza de la Constitución.

De esta manera el Gobierno sale a respaldar la propuesta de la UDI, quienes proponen que los estudiantes que sean sancionados pos destrozos no puedan optar al beneficio de la gratuidad en la educación superior.

Fuertes sanciones

Los parlamentarios buscan modificar la Ley 21.091 sobre educación superior y de esta manera establecer que es una "causal de pérdida de los beneficios que establece el Estado a los estudiantes, en caso de ser autores de destrozos y otros desmanes a la propiedad y material educativo de los establecimientos educacionales tomados, como forma de protesta, reclamo u otra motivación a las autoridades”, consignó hoy el diario La Tercera.

Por su parte la vocera Cecilia Pérez, aseguró que están de acuerdo con el proyecto de la UDI ya que considera que "las actitudes antisociales de los jóvenes tienen que tener una fuerte sanción".

La comuna de Santiago ha estado en la polémica por los destrozos que se han producido al interior del Instituto Nacional, Liceo de Aplicación y el Liceo Amunátegui, este último deberá permanecer cerrado lo que queda del año debido al incendio que se produjo en medio de una movilización.