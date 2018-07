Así comenzó el drama que mantiene a 12 niños sepultados en Tailandia

Los jóvenes futbolistas, de entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25, se aventuraron la noche del 23 de junio, tras su entrenamiento, en la cueva de Tham Luang, situada en una zona de denso bosque tropical en la frontera con Birmania y Lagos.

Pero quedaron bloqueados por las fuertes lluvias del monzón y no se había podido contactar con ellos

El equipo de fútbol tailandés atrapado dentro de una cueva parcialmente inundada llegaron allí debido a una ceremonia de iniciación fallida, dijo uno de los buzos de rescate que los persiguió.

Los doce muchachos y su entrenador caminaron por un túnel en la red de cuevas de Tham Luang para escribir sus nombres en la pared, y planeaban partir enseguida, dijo Ben Reymenants, un buzo belga en la escena.

El equipo dejó sus zapatos y mochilas antes de entrar y tratar de llegar al final del túnel, algo así como una iniciación para que los jóvenes que consiste en escribir su nombre en la pared y vuelver", dijo Reymenants a Sky Noticias.

"They had no food, no shoes and one flashlight" – Ben Reymenants describes being part of the rescue mission to save 12 boys and their football coach in Thailand pic.twitter.com/8owmW339vX

— Sky News (@SkyNews) July 3, 2018