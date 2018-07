Extraños fragmentos de meteorito son investigados por científicos de la Nasa

Un extraño meteorito extraterrestre tiene revolucionada a la comunidad científica. Según lo que se conoce, el asteroide habría aterrizado en el fondo del mar el 7 de marzo y podría contener partículas nunca antes encontradas.

Marc Fries, curador de Polvo Cósmico de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa), se encuentra buscando los fragmentos que podrían contener metales extraterrestres que los científicos no han encontrado antes, recoge Business Insider.

☄So…did we find meteorites in the ocean?☄

After 7 hours exploring @OlympicCoast seafloor, we brought back several samples. @NASA_Johnson Cosmic Dust Curator Dr. Marc Fries conducted a visual analysis of these possible spacerocks–preliminary findings: https://t.co/hMCodJlZUR pic.twitter.com/iRUwud44Ud

— E/V Nautilus (@EVNautilus) July 4, 2018