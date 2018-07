Operación Huracán: Mañana formalizarán a Blu, Alex Smith y ocho funcionarios más

En el Juzgado de Garantía de Temuco se realizará mañana la formalización de 10 ex funcionarios de Carabineros –incluidos dos generales dados de baja- y del civil Álex Smith Leay, por la falsificación de pruebas en la Operación Huracán y otros delitos ligados a esta manipulación.

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a cargo de todas las investigaciones relacionadas con esta fallida operación de inteligencia de la policía uniformada, formalizará por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en distintos grados de participación.

Los imputados son los generales (r) Gonzalo Blu Rodríguez, ex director de Inteligencia de Carabineros, y Marcelo Teuber Muñoz, ex jefe de Control de Orden Público de La Araucanía, además de los ex funcionarios de la Unidad de Inteligencia de Temuco, Patricio Marín Lazo, Leonardo Osses Sandoval, Manuel Riquelme Mardones, Marcos Sanhueza Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda, Marvin Marín Maluenda, Cristián Pérez Mancilla y Manuel Cavieres González.

A ellos se suma el ex asesor civil de esa unidad, el ingeniero forestal y agrícola Alex Smith Leay, creador del supuesto programa espía “Antorcha”, el que aún no se ha demostrado que funcione, por lo que se estima que las supuestas conversaciones telefónicas interceptadas a los sospechosos en la Operación Antorcha fueron implantadas.

De acuerdo a los informado hasta el momento, el fiscal Palma formalizará al general (r) Blu, al mayor (r) Patricio Marín –ex jefe de la Unidad de Inteligencia de Temuco-, al capitán (r) Leonardo Osses y al civil Smith Leay por el delito de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Al general (r) Teuber y al resto de los funcionarios se les formalizará por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, salvo al teniente (r) Cristián Pérez, a quien sólo se le formalizará por el último ilícito mencionado.

En esta causa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Blu por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación; y contra Marín Lazo, Osses Sandoval y Smith Leay, por los delitos de sabotaje informático y obstrucción a la investigación, y contra todos los que resulten responsables en delitos generados de la denominada “Operación Huracán”.