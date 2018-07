Benjamín Herrera es carta segura para los Six Days de Viña del Mar

Al quinto título nacional de Moto Enduro se encamina el piloto talquino Benjamín Herrera (Beta) luego de ganar la cuarta fecha del Campeonato de Chile en Papudo, superando por escasos segundos a Esteban Lanz (Honda), y es una de las cartas seguras en la selección chilena que representará al país en los Six Days 2018 en Viña del Mar.

Chile tiene a seis pilotos de nivel para el evento internacional viñamarino considerado el campeonato del mundo de la especialidad. Ellos son el propio Benjamín Herrera, su hermano Diego, Esteban Lanz, Diego Rojas, Leonardo Quintanilla y Ruy Barbosa.

En el caso de Leo Quintanilla, en la fecha de Papudo sufrió una lesión que lo obligó a abandonar y este lunes se estaba realizando una resonancia magnética a una de sus rodillas para ver qué tan grave es la lesión a cuatro meses de los Six Days.

En tanto Ruy Barbosa no ha tomado parte del certamen Nacional debido a que se encuentra en Europa compitiendo en un gran nivel, sumando un importante roce internacional que es vital a la hora de enfrentar lo Six Days, según lo manifestó el director técnico del seleccionado, Josue Smith.

"Benjamín (Herrera) está en un alto nivel, lo que demostró en la fecha de Papudo. Hasta ahora ha ganado tres de las cuatro carreras en la general. En tanto Ruy (Barbosa) está obteniendo un interesante roce en Europa que lo ayudará mucho en el noviembre en Viña del Mar y también ha conseguido buenos resultados", explicó el director técnico Josue Smith.

Con respecto a Quintanilla, manifestó: "Hoy tenemos la duda de Leo (Quintanilla), quien está evaluando una lesión sufrida en Papudo. Esperamos que no sea nada grave. Pero en general existe un buen equipo, especialmente en la Sub 23, ya que en la adulta vienen siete selecciones extranjeras de muy alto nivel", concluyó el DT Smith, quien continuará preparando a los diez seleccionados para noviembre próximo en Viña del Mar, sede de los Six Days.

Siguiendo los pasos de Ruy Barbosa, el talquino Benjamín Herrera viajará en agosto a Estados Unidos para tomar parte del campeonato indoor de enduro. "Si bien no es lo mismo el enduro abierto al indoor, tendré el roce necesario que necesito para los Six Days sin dejar de lado el Campeonato Nacional. La idea es sumar experiencia para llegar de la mejor forma a Viña del Mar", concluyó Herrera.

La quinta fecha del Campeonato Nacional de Moto Enduro FIM (Federación Internacional de Motociclismo), se efectuará el 12 de agosto en un lugar por confirmar.