¿Conflicto entre hermanos? Ni Harry ni Meghan fueron escogidos entre los seis padrinos del Príncipe Louis

La tarde del lunes 09 de julio se celebra el Sacramento del Bautismo del Príncipe Louis, el tercer hijo de los Duques de Cambridgne, el Príncipe William y su esposa Kate Middleton, el niño es el sexto bisnieto de la Reina Isabel II y aunque ella no asistirá por compromisos de la corona, la ceremonia ya está lista y han sido confirmados los seis padrinos que tendrá el pequeño, aunque muchos aseguraron que podría incluir a la pareja del momento, los Duques de Sussex, el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle.

The Court of the Cambridges. Close friends & Kate's cousin are chosen as Godparents to Prince Louis. Guy Pelly, Lady Laura Meade, Nicholas van Cutsem, Lucy Middleton, Harry Aubrey Fletcher & Hannah Carter are all rewarded for their longtime loyalty & friendship. #PrinceLouis pic.twitter.com/B8DqGkUKXI

— Mark Stewart (@RegalEyes) July 9, 2018