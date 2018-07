Pablo Chávez de Buda.com: “A mí, que hackeen un banco, particularmente no me llama mucho la atención”

¿Cómo ha estado el reinicio de las operaciones luego de la reapertura de las cuentas?

– Estuvimos un mes parados, nos reabrieron las cuentas el 30 de mayo, permitiendo el abono y retiro de los clientes. Este primer mes… inicialmente hubo, esto fue impresionante la cantidad de gente que se metió una vez que reabrimos las cuentas, fue mucha la gente que entró, te diría que en tres días ingresaron como 400 millones de pesos, de gente que quería transar criptomonedas y tuvimos mucho apoyo también (…) En términos de volúmenes transados, vamos a cerrar el mes en alrededor de 3,5 millones de dólares.

¿Se esperaban esta reacción de los bancos?

– No, la verdad es que no lo esperábamos. Sinceramente en Chile es el último país donde lo hubiésemos esperado y aún menos con el cambio de gobierno que tuvimos antes del cierre de las cuentas, porque este país se ha caracterizado por respetar la libertad económica y este cierre va muy en contra de eso.

¿Y el argumento que usaron los bancos les sorprendió?

– Primero fue el Itaú. No nos dieron una razón y luego arguyó razones que tenían que ver con riesgo de lavado de activos, etc., pero nos sorprendió porque nunca nos habían preguntado de nuestros procesos que teníamos de conocimientos de clientes, antilavado de dinero, etc., que son procedimientos muy estrictos y que están en línea con las instituciones financieras locales. Por el lado del Banco Estado fue más sorprendente, porque ellos sí nos habían preguntado y nosotros les habíamos mostrado nuestros procedimientos y sabíamos que cumplíamos con todos los requisitos que ellos nos habían solicitado y aún así nos cerraron la cuenta y ellos nos dieron la razón de que porque no estábamos regulados no nos podían dar una cuenta y eso es especialmente grave para Banco Estado, que es de todos los chilenos, que debiera promover el libre emprendimiento.

Precisamente en el tema regulación, me dijiste antes que no había que “regular tanto”, pero ¿en qué sentido?

– No hay que regular tanto, en el sentido que existen leyes que amparan a nivel general para muchas cosas, como por ejemplo, hoy tú no puedes estafar a alguien y eso si tu lo haces con quesitos o con criptomonedas da lo mismo, la ley te va a proteger, por lo que no habría que hacer una ley específica para estafas en criptomonedas. Entonces, mi comentario va en la línea de no ahogar el emprendimiento, la tecnología y no generar una regulación que lo que va a hacer es que seamos un país, quizás, poco competitivo a nivel de criptomonedas y blockchain.

Por lo tanto, hay que hacer regulación, si es que es necesario algunas partes regular, y tiene que ser lo suficientemente general para que no quede antigua.

Pero ¿qué debiera tener esa regulación? Pensando no solo en la operación de las criptomonedas en Chile, también en la protección de las personas que las transan…

– Hay, al menos, dos patas que son importantes y una es que la operación de las casas que transamos criptomonedas sea conforme a ciertos estándares y que ya están más o menos definidos, que tienen las agrupaciones financieras más o menos de la misma índole, corredores de bolsa, etc. Se podría exigir que tengamos reglas similares en términos de seguridad, que nosotros lo hacemos, pero de manera voluntaria. Podrías exigir también hacer un giro específico para las casas de criptomonedas para que puedan declarar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) (…) Y por otro lado, creo que también hay una discusión importante en qué criptomonedas debiéramos aceptar como país.

Hablando de la regulación y seguridad ¿les sorprendió el hackeo al Banco de Chile?

– A mí personalmente no me sorprende. Y el mensaje que se da, de que no se quisieron meter antes porque no querían molestar (haciendo referencia al superintendente de Bancos), da luces de que los bancos, incluso con el tamaño que tienen y todo, les falta mayor control de su seguridad y ese mayor control, probablemente, no se pueda dar precisamente porque los bancos tienen estructuras extremedamente centralizadas y burocráticas o que son difíciles de auditar o de evolucionar y de mejorar con el tiempo. Por lo tanto, a mí, que hackeen un banco particularmente no me llama mucho la atención.

Quizás tampoco tienen muchos incentivos puestos, debido a que tienen seguros que los van a cubrir, no sé.

Operadoras de criptomonedas en el mundo han sido hackeadas ¿ustedes han recibido ataques?

– No. Nosotros lo que hemos recibido son ataques que recibe cualquier página web, ataques de fuerza bruta como se conocen, cuando una persona trata de poner un usuario y una clave e intentar ingresar a la cuenta de usuario, pero no hemos recibido ataques directamente al sistema o a las bóvedas. Ahora, sí tenemos un protocolo de seguridad en nuestra bóveda de criptomonedas, que es suficientemente robusto.

Pero ¿es más difícil hackear la bóveda de un banco o la bóveda de ustedes?

– La de un banco. Sin ser experto, te diría que la de un banco.

Cuando hackearon al Banco de Chile, no ingresaron a las cuentas de los clientes, pero si hubiese pasado, el banco por ley tiene que responder por ese dinero y las personas pueden reclamar al Sernac. Si a ustedes les pasara ¿a dónde van sus clientes si no están regulados?

– Uf, son de esas preguntas como que hay que vivirlas para responderlas, pero eventualmente si es que tuvimos una falla nosotros de seguridad y accedieron a las cuentas de los usuarios y les sacaron plata, nosotros debiéramos responder por esos fondos que se han perdido del usuario.

Pero la legislación no los obliga, está difuso eso…

– Está difuso, pero yo creo que la ley es suficientemente flexible como para sí exigirte que, en el fondo, si tu tenías un bien que el usuario te lo había entregado, con el mandato de vender o comprar otro producto y tú lo perdiste, tienes la responsabilidad de devolvérselo. Eso no es específico de las criptomonedas, sino que aplica para cualquier situación.