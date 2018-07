Alcalde Joaquín Lavín recibe apoyo de diputados de la UDI en el proyecto de Rotonda Atenas

Los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez y Jaime Bellolio, salieron a respaldar este martes la construcción de un edificio con 85 departamentos para viviendas sociales que impulsa el alcalde Joaquín Lavín en la Rotonda Atenas de la comuna de Las Condes y que generó el rechazo de los vecinos, quienes incluso hicieron un cacerolazo para manifestar su descontento.

“Las familias que pueden postular a este tipo de viviendas, son familias que llevan más de 10 años viviendo en Las Condes, son familias de la comuna y hay más de mil familias que están esperando por un hogar, por una casa. Es por esa razón, que como diputado de Las Condes le he pedido a mis compañeros de bancada que vayamos a ver al alcalde Joaquín Lavín para manifestarle nuestro apoyo por el proyecto que él está haciendo", dijo el parlamentario del distrito, Guillermo Ramírez.

"Nosotros esperamos que éste sea sólo el comienzo, que de ahora en adelante, no sólo en Las Condes, sino en todo el país, exista integración y que podamos convivir las personas que provenimos de distintos mundos dentro de una comuna”, añadió Ramírez.

El diputado Bellolio, apuntó a los vecinos que hicieron protestas en contra del proyecto y señaló que “yo quiero decirles a ese grupo de vecinos que las personas que estarían en éstas viviendas sociales son exactamente igual que ustedes, no comen, no muerden, no son marcianos, son personas iguales a ustedes y la única diferencia es que tienen menos plata.

"Lo que está haciendo el alcalde Lavín es algo excelente, que tiene que ver con la calidad de vida dentro de nuestras ciudades, con la integración y con derribar los muros de la desconfianza (…) todas las personas en una democracia tiene el derecho legítimo de salir a manifestarse, pero ésta manifestación es de un profundo clasismo que no comparto”, finalizó el diputado.