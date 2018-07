Alcalde de La Florida se querella contra inspectores motorizados

La Dirección de Protección Ciudadana e Inspección General de La Florida tiene personal móvil que traslada a pacientes de la comuna, y ayuda a prevenir el delito. Dentro de sus funciones está detectar los puntos de tráfico de drogas. Y es en esa misma división que las autoridades edilicias detectaron una posible red de narcotráfico, por lo que el alcalde Carter se dirigió este martes a la Fiscalía de su comuna a hacer una querella.

"Detectamos algunas cosas sospechosas, hicimos la investigación, y esto arrojó antecedentes que nos dieron una situación preocupante", dijo el edil de La Florida tras hacer la querella criminal. Contó que fue la confesión de uno de los trabajadores lo levantó la alerta que gatilló una investigación.

Fiscal Rodrigo Mena / Aton Chile

Carter agregó que las indagaciones apuntaron a un servicio tercerizado, y explicó que "todas las municipalidades de Chile tenemos empresas que nos prestan servicios. Lo detectamos en una empresa y este contrato se terminó de inmediato, de manera de evitar cualquier contaminación adicional". La Municipalidad de La Florida llevaba trabajando aproximadamente un año con la empresa en cuestión.

Carter aclaró que todas las empresas que prestan servicio a la municipalidad cumplen con todas las exigencias de la ley, pero que no existen indicaciones que exijan el control de estupefacientes. El edil recordó que hace tres meses que los funcionarios de su administración se han estado sometiendo voluntariamente a control de drogas, pero eso no incluye a los trabajadores externos. No hay datos sobre el uso de narcóticos porque toda información médica es confidencial.

El edil llamó a los vecinos a la calma y a "que sigan confiando en sus funcionarios porque están patrullando día y noche. Hemos detectado esto, queremos hacerlo público, y darles las confianza que vamos a combatir hasta las últimas consecuencias este incidente.

"Lo principal es determinar si es un suceso aislado o algo más generalizado", dijo el fiscal Rodrigo Mena. El abogado afirmó que es la primera denuncia que reciben de este tipo, y que tendrán que analizar los antecedentes del caso.

La querella de un denunciado

El alcalde de La Florida enfatizó en la necesidad de incluir a la Fiscalía en la investigación, ya que los fiscales tienen mayores atribuciones investigativas que la municipalidad. La alcaldía ha estado haciendo sumarios, pero sus facultades son limitadas y más lentas.

Alcalde Rodolfo Carter / Aton Chile

Carter aseguró estar haciendo todo lo posible por hacer cumplir la ley dentro de su comuna. Incluso afirmó que instruyó a los funcionarios municipales a actuar con puertas abiertas. "La institución se defiende diciendo la verdad y denunciando a los malos funcionarios", dijo el alcalde.

Y es esa la lógica que llevó a concejales de oposición de su comuna a interponer una querella contra el propio Carter por presunta malversación de fondos municipales, apropiación indebida y fraude al fisco. Los denunciantes apuntan a la responsabilidad administrativa del alcalde, quien no se percató a su debido tiempo de un déficit de más de $20 mil millones.

El descuadre financiero fue detectado por Contraloría, y cuatro de los diez concejales acudieron al 14º Juzgado de Garantía de Santiago a interponer la querella el viernes. Fueron acompañados por diputados, funcionarios municipales y otros dirigentes vecinales.