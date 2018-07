De la cueva a la gran pantalla: Al igual que "Los 33" Hollywood ya tiene en mente una película sobre el rescate de los niños

Luego que el martes, los niños atrapados en la cueva Tham Luang fueran rescatados y que el mundo entero celebrara, Hollywood no pierde el tiempo y planea realizar una película sobre el acontecimiento. La productora Pure Flix Entertainment, el estudio de cine cristiano conocido por realizar la película 'God's not Dead' la producirá.

El anuncio se produjo el mismo día que el último niño fue rescatado. El socio de la productora norteamericana Michael Scott, que vive en Tailandia y fue testigo de las operaciones de rescate en Chiang Rai, lo anunció en Twitter. Agregó que "no podía estar más emocionado, esta historia significa mucho para mí, pues la he seguido", indicó en un video que grabó cerca de la cueva inundada en Tailandia.

En un video publicado en Twitter , dijo que su esposa, una ciudadana tailandesa, creció con el SEAL de la marina tailandesa que murió durante el esfuerzo de rescate la semana pasada. Según el Wall Street Jorunal , actualmente está tratando de asegurar los derechos de vida de las personas involucradas, aunque todavía no ha hablado con los chicos.

Pure Flix joins the rest of the world in thanking God for answering prayers for the successful rescue of those trapped in the cave in Thailand.

Managing partner Michael Scott, from his home in Thailand, has been helping at the cave rescue in Chiang Rai the past 4 days. pic.twitter.com/htt1vN9oU1

— Pure Flix (@PureFlix) July 10, 2018