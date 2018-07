Viralizan polémico procedimiento de Carabineros en Parque Bustamante: oficial intenta agredir a joven que lo graba

Un polémico video es el que se viralizó durante las últimas horas. En el registro audiovisual se puede ver a un uniformado de la unidad de bicicletas intentando agredir a una persona por grabar un procedimiento en el skatepark del Parque Bustamante.

El archivo lo grabó Nicolás Cornejo Martínez (22), quien el miércoles se encontraba en ese lugar cuando se percató que los uniformados llegaron donde un grupo de jóvenes a realizar un control.

"Yo no estaba ellos, que eran del Instituto Nacional según lo que vi. Estaban tomándose unas cervezas en el parque. Primero llegó un carabinero en bicicleta, que era jovencito, como 22 años, pero era tranquilo. Después llegó otro, que es el más prepotente hacia los jóvenes. Los cabros en ningún momento le faltaron el respeto, me consta, porque estaba súper cerca del grupo. Pero de repente el carabinero, el más agresivo, pesca a un joven y lo zamarrea. Ahí los muchachos dicen 'cabros, graben', yo lo hice", relata a Publimetro el joven soldador.

Acusa que lo incitó a pelear

Agrega que "ese carabinero se va contra de mí porque yo estaba grabando. Me quiso agredir, retrocedí todo el rato. Él me decía que no podía hacerlo, pero yo sí sé que puedo".

Indica que el oficial violentamente lo incitó a pelear. "Me decía que si acaso era yo una niñita y que si queríamos peleábamos. A mí no me convenía, porque después me podían llevar detenido por maltrato de obra a Carabineros y eso me perjudica totalmente".

Indica que el video lo subió porque le ordenaron borrarlo y que alcanzó a ponerlo en las redes sociales antes de hacerlo. "Yo sé que estaban cometiendo una falta y era para pasarles una multa o retenerlos por un rato, pero en ningún momento para agredirlos y menos a estudiantes", reclama.

Realizarán proceso administrativo

Consultados por esta situación, desde Carabineros indicaron que "el extracto del video que usted nos hizo llegar, que claramente muestra el final de la situación y no permite apreciar el contexto en su totalidad, el mando de la unidad involucrada ya se encuentra en conocimiento del hecho por lo que se realizará el proceso administrativo correspondiente"

Asimismo, recalcaron que "nuestro compromiso en cada uno de los procedimientos que adoptamos -29 por minuto- es la atención de excelencia. Cuando no es así, y con la ayuda de las personas que se sientan afectadas, hacemos las mejoras en nuestros procesos".

Por último, cabe mencionar que el joven que grabó los hechos cuenta con al menos ocho detenciones por desórdenes y usurpación violenta del colegio Confederación Suiza. "Eso fue cuando iba en primero medio, ahora ya salí de cuarto y es otra historia", explica Cornejo.