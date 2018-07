Mujer se convirtió en madre en pleno vuelo y decidió ponerle a su bebé el nombre de la aerolínea

Cuando un bebé decide nacer no ha nada que pueda detenerlo, ni siquiera que la madre se encuentre a bordo de un avión, en medio de un viaje y a más de 12 mil metros de altura.

Y eso fue lo que le ocurrió a una madre que viajaba de la ciudad de Osh, en Kirguistán, a Ekaterimburgo en Rusia.

La mujer comenzó a sentir fuertes dolores y le advirtió a la azafata Tatiana Yúrieva, que tal vez su parto estaba por comenzar.

La asistente de viaje trasladó a la mujer hacia la zona de primera clase del avión y pidió ayuda a algunos de los pasajeros para darle más privacidad a la madre.

“Fue el debut para la tripulación, incluidos los pilotos, aunque mis compañeros de trabajo llevan años volando”, relató la aeromoza a los medios locales que reportaron la noticia.

“Por tener más experiencia me ocupé yo de ayudar al parto, pero toda la tripulación me asistió, por no hablar de los pasajeros que me prestaron su ayuda”, dijo Tatiana.

Pese a la caótica situación, el bebé nació sin inconvenientes y una vez que llegaron a tierra pusieron a la madre y al recién nacido en manos de los servicios de emergencia que la esperaban.

El nombre del bebé

“Atendimos el parto a toda prisa, pero el equipo se coordinó bien y lo hicimos correctamente. Me di cuenta que solo llevaba como siete meses de embarazo cuando vi al bebé, tan pequeño, sólo pesaba unos dos kilos”, dijo la aeromoza.

Por el tema del vuelo, no se confirma aún cual será la nacionalidad del niño. Lo que si se sabe es que los padres, en agradecimiento a los esfuerzos que se hicieron para ayudar a la mujer decidieron ponerle el nombre de la aerolínea a su hijo.

De esta manera el pequeño llevará como nombre Uralbek, gracias a la compañía aérea Ural Airlines.