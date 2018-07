Imagen de Rusia cambia entre los aficionados, mientras que los expertos en seguridad de la UE se muestran escépticos

Antes del Mundial de Fútbol de 2018, varios medios de comunicación decían a los aficionados que visitar el torneo en Rusia era a su propio riesgo. El país fue retratado como un villano del contexto mundial, representado por su líder Vladimir Putin.

De hecho, la mayor competición futbolística del año llegó en un momento muy delicado para Rusia: en medio de las sanciones por la anexión de Crimea en 2014, las acusaciones de injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y el escándalo por el envenenamiento de un ex espía ruso en el Reino Unido. Y aunque la Copa casi no tiene relevancia geopolítica directa, fue utilizada por el líder del país y los diplomáticos para reabrir y fortalecer los canales de comunicación con el resto del mundo.

El sábado 14 de julio, antes de la final entre Croacia y Francia, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró ante el público en un acto celebrado en el Teatro Bolshoi de Moscú, junto a Putin, que el torneo ha transformado "la percepción que el mundo tiene de Rusia".

La celebración futbolística, que ha durado un mes, se ha celebrado sin grandes incidentes de seguridad, y las preocupaciones sobre posibles incidentes racistas y la violencia de los hinchas locales también han resultado ser erróneas.

Los aficionados que vinieron al país han hablado de una experiencia positiva en el Mundial, y Putin dijo que Rusia estaba ansiosa por volver a verlos. Afirmó que los extranjeros expresaron su deseo de regresar con familiares y amigos, y que es necesario proporcionar "el régimen de visados más cómodo" para los amantes del fútbol.

Pero aunque el torneo impresionó a la comunidad futbolística internacional, no pareció tener tanto efecto en los expertos de la Unión Europea. El think tank paneuropeo denominado Consejo Europeo de Relaciones Exteriores acaba de publicar el informe "La pesadilla de la oscuridad: los miedos a la seguridad que mantienen despiertos a los europeos de noche", que incluye una clasificación basada en encuestas a expertos de 28 países, análisis de medios de comunicación y documentos oficiales.

Según el documento, Rusia y las organizaciones criminales internacionales ocupan el segundo lugar entre las principales amenazas a la seguridad de la Unión. Los grupos islamistas radicales están en primer lugar, mientras que Corea del Norte está en tercer lugar.

Los autores señalaron que en 2008 Rusia ocupaba el cuarto lugar en cuanto al grado de peligro, pero la situación cambió tras la anexión de Crimea. Además, la desconfianza hacia Moscú está creciendo debido a la ciberdelincuencia y a las acciones hostiles en el campo de la información. También se indica que las amenazas enumeradas permanecerán al menos hasta 2028.

"Los Estados miembros esperan que el mundo se vuelva más geopolítico: esperan que las amenazas de los yihadistas, las organizaciones criminales internacionales, Rusia y Corea del Norte se mantengan aproximadamente iguales en la próxima década, y que las amenazas de Turquía y China aumenten en el período", concluye el informe.

CIFRA:

15%

se espera un aumento del turismo extranjero en Rusia el próximo año gracias a la Copa del Mundo.

Los países de la UE que más se preocupan por la amenaza de Rusia:

Finlandia

Estonia

Rumania

Lituania

Polonia

El Reino Unido

Alemania

Países de la Unión que no temen en absoluto a Rusia:

Chipre

Italia

Grecia

Hungría

Portugal

VOX POP:

HOMEALONe preguntó a los aficionados en Moscú sobre las mejores y las peores experiencias que vivieron en Rusia durante la Copa Mundial:

Nisimejud Palma,Carguero de 23 años, de México

Lo mejor:

"El ambiente en las calles, la calidez del pueblo ruso y los partidos fueron geniales."

Lo peor:

"La comida. En México estamos acostumbrados a tener más variedad. Y siento que en mi país sabe mejor. Aquí no hay nada picante".

William Tarazona,Arquitecto peruano de 36 años

El mejor:

"Lo mejor que he disfrutado es que todos los equipos eran iguales. Ronaldo o Messi ya no son tan grandes figuras, y vimos mucho juego en equipo".

Lo peor:

"Quería ver a Portugal, Argentina y Brasil en semifinales o finales. Lo mismo sucede con Uruguay. Pero no sucedió".

Eduardo Barburi,estudiante de 18 años de Brasil

Lo mejor:

"Me encantó la fiesta de la Fan Fest de la FIFA y las emociones que viví en los estadios. Además, pude visitar varias ciudades y eran muy bonitas".

Lo peor:

"Los rusos no saben inglés tan bien. Así que era difícil hablar con la gente en restaurantes y hoteles. Muy difícil comunicarse.

Mark Joseph,Abogado de 53 años de Inglaterra

Lo mejor:

"El ambiente era genial. La gente se divertía, veía los partidos, escuchaba música. Todo el mundo estaba relajado y disfrutando del torneo".

Lo peor:

"No me gustó lo de caminar. Las distancias son muy largas, al menos en Moscú, y a veces no hay autobuses en el camino. Así que, llegar a algún lugar era bastante difícil."

Elbio de Agrela,Comerciante de 56 años de Uruguay

Lo mejor:

"El clima era impresionante, la gente de Rusia recibía a todo el mundo muy bien. Y la organización del Mundial fue increíble".

Lo peor:

"Lo único malo es que Uruguay perdió contra Francia. Todo lo demás fue perfecto".

Rodrigo Buchara,Corredor de bienes raíces de 30 años de Argentina

Lo mejor:

"Las mujeres en Rusia son tan agradables, tan hermosas. Todos aquí fueron muy amables y nos trataron bien. Estoy muy feliz."

Lo peor:

"Alquilamos un apartamento lejos del centro de Moscú y no hubo agua caliente durante dos semanas, porque la cerraron durante el verano en ese barrio. Tuvimos que tomar duchas frías y fue terrible".