Compleja tarea: así puedes negociar tu primer sueldo

Pese a que con los años las prioridades cambian ¿Sabías que el salario es el factor más importante a la hora de decidir si cambiar o no de empleo?

Según el informe "tendencias anuales en sueldos, beneficios y lugares de trabajo 2017″ de la consultora de recursos humanos Randstad, un 74% de los encuestados afirma que la retribución económica es la principal motivación al momento de resolver si moverse a otra organización, tres puntos porcentuales más que el año anterior.

Si esto es especialmente relevante en el mundo laboral, cobra aún más protagonismo si se trata del primer sueldo de un trabajador. Es por ello que resulta fundamental llevar a cabo una negociación con éxito, teniendo claro desde el inicio que es necesario preparar la conversación que se va a llevar a cabo, además de realizar una investigación para conocer el contexto del mercado laboral.

Al respecto, Gisselle González, consultora de Randstad, dice que es importante entablar un diálogo sin complejos. “Pactar un salario es un tema complejo para cualquier profesional y si, además, es la primera vez, el reto es aún mayor. Para afrontar este momento de la mejor forma, es imprescindible desmontar mitos y aclarar una serie de creencias que se suelen adoptar, pero que están muy alejadas de la realidad empresarial, como la falta de experiencia".

En esa línea, la especialista sostiene que un profesional que recién inicia su vida laboral puede creer que no tiene o no puede negociar su sueldo, afirmación que "es totalmente falsa, ya que la preparación académica también enriquece el currículum vitae y, actualmente, las empresas no solo valoran la aptitud, sino también la actitud". De hecho, subraya que "al mostrarte seguro de ti mismo en una negociación, pondrás en valor tus conocimientos y habilidades, haciendo saber a la compañía que eres un profesional apto para el puesto”.

Asimismo, la ejecutiva agrega que hay que sacarse el miedo a recibir un no por respuesta. “Aunque la organización no apruebe tus expectativas salariales, la propia conversación demuestra una posición asertiva y decidida. Igualmente, siempre es beneficioso adquirir experiencia afrontando este tipo de situaciones, ya que servirá como aprendizaje para una futura contratación”, indica.

Otro punto a tener en cuenta es el momento adecuado para afrontar el tema. “Lo ideal es hacerlo una vez se han superado varias etapas del proceso de selección. De este modo, el candidato se encuentra en el momento perfecto para iniciar un acuerdo, una vez que ya ha demostrado su valía profesional y todo lo que puede aportar a la empresa”, sostiene González.

Tema no menor es descubrir más o menos en cuánto está el nivel del salario al tipo de puesto que se está postulando. “Para ello, será importante tener en cuenta variables como la especialidad profesional, la ubicación geográfica o la formación académica. En caso de tratarse del primer empleo, habría que tenerlo también en mente a la hora de conocer el mercado, puesto que la experiencia influye en la retribución ofrecida”, recomienda.

González dice que hay diversas formas de obtener dicho conocimiento, tales como “contactando con compañeros de profesión que estén trabajando en el puesto al que quieres acceder, consiguiendo ejemplos prácticos de la situación laboral".

Beneficios sociales: otra carta para negociar

La experta en recursos humanos hace hincapié en que es fundamental tener en cuenta que no solo el sueldo debe entrar en el proceso de negociación, sino que hay otros elementos con los que también se puede jugar para conseguir una mejor posición en la empresa.

“Conciliación laboral, formación gratuita, flexibilidad horaria, son muchos los beneficios laborales que podrían mejorar notablemente un salario medio, por ejemplo los bonos por productividad, los seguros o los gastos de transporte”, dice.

González insiste en que “aprender a negociar con educación y profesionalismo desde el primer empleo te convertirá en un candidato decidido y con aspiraciones, que defiende sus derechos laborales y valora sus conocimientos. Además, te dará experiencia para poder solicitar un aumento de sueldo en el futuro".