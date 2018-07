5 extrañas teorías de conspiración sobre el matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry

Han pasado meses desde su boda, pero el mundo todavía habla de Meghan Markle y el príncipe Harry. Ya sea sobre la moda de Markle o la luna de miel de la pareja o cuándo tendrán a sus hijos, siempre hay algo que nos hace querer adentrarnos en sus vidas.

Sin embargo, cuando se trata de la información que circula en Internet, uno se encuentra las cosas más locas y extrañas.Como siempre, hay quienes se la pasan haciendo teorías conspiratorias sobre todo el mundo, sea el Papa, los Backstreet Boys y sí, la familia real.

Hace unos meses surgió la loca creencia de que Meghan Markle es un robot. Ya sé, ¿quién podría pensar eso? Y no es la única teoría de la conspiración lo que te hará estallar. A continuación, cinco teorías extremadamente ridículas.

En una edición de Britain's Got Talent, Meghan fue captada junto a Harry, disfrutando del espectáculo. Pero había algo raro en ella: no parpadeaba, ni parecía estar viva. Al ver que mantuvo la misma expresión durante todo el show, los fans entraron en crisis al creer que se había "descompuesto" y que en realidad se trataba de un robot.

La "Meghan" en la audiencia era en realidad alguien que llevaba una máscara para promocionar la exhibición de figuras de la pareja real en el museo de cera Madame Tussauds de Londres. Lo mismo ocurrió con Harry.

Un tweet de un hombre prendió fuego a Internet cuando Meghan y Harry anunciaron su compromiso. Greg Pollowitz, editor de twitchy.com, afirmó que el estatus de Markle como ciudadana estadounidense hará que sus hijos califiquen para postularse para presidente de Estados Unidos y estar en línea con la monarquía británica. "Los británicos están jugando pelota aquí, pero es un movimiento inteligente. Quieren que Estados Unidos regrese al poder y así es como lo harán", escribió Pollowitz. Esto desencadenó un efecto dominó de teorías que sugieren que Markle es solo un peón político en el plan de Inglaterra para reclamar a Estados Unidos, lo cual es absurdo.

Prince Harry's kids will be Americans. What if one grows up to be president and is in line for the throne at the same time? Brits are playing long-ball here, but it's a smart move. They want America back and this is how they'll do it.

— Greg Pollowitz (@GPollowitz) November 27, 2017