¿En pedir no hay engaño?: Abogado del "Chapo" Guzmán exige a Donald Trump que libere al "respetado agricultor mexicano"

Un insólito mensaje fue publicado el jueves en Twitter por el abogado del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, Eduardo Balarezo, en el que exige al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la liberación de su cliente.

"Es una desgracia absoluta que Estados Unidos no libere al respetado agricultor mexicano el Chapo Guzmán de prisión. Ha sido secuestrado por demasiado tiempo", expuso el profesional.

Balarezo interpela a Trump y señala que el presidente "debería hacer algo para liberar a este maravilloso marido y padre cristiano ¡No ha hecho nada malo, y su familia le necesita!".

A total disgrace that the US won’t release respected Mexican farmer “el Chapo” Guzmán, from prison. He has been held hostage far too long. @realDonaldTrump should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! https://t.co/vUWix4NhN0

