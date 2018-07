La razón por la que los padres de Camilla Parker evitaron que se casara con Carlos en su juventud

No es ningún secreto que la relación de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos ha sido un punto de discusión durante décadas.

El matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana estuvo plagado de escándalos y asuntos sin resolver. Se divorciaron en 1996 y en 1997, Diana murió trágicamente pero ni Carlos ni Camilla aguardaron un segundo para hacer oficial su relación. Era más que obvio que había un triángulo amoroso en la Casa Real pero lo que pocos sabían en aquel entonces, era que ambos ya tenían una historia, antes de Diana.

La historia de Carlos y Camilla se remonta a 1971, cuando una amiga en común los presentó. Según asegura el diario Daily Mail, tras cinco años de esperar a que su entonces novio, Andrew, le propusiera matrimonio, descubrió que la engañaba por lo que vio en Carlos la oportunidad perfecta para vengarse de él.

El amor de él hacia ella fue casi inmediato. La adoraba, pero a pesar de que estaba muy entusiasmada con él y se sentía halagada con sus atenciones, seguía enamorada de Parker Bowles, quien en ese periodo se encontraba en una campaña en Irlanda del Norte junto a su regimiento.

Mientras tanto, Carlos llevaba a Camilla a todos los lugares que le fuera posible, por lo que los medios de comunicación comenzaron a especular sobre un compromiso imposible. Camila no podría convertirse en esposa de Carlos, porque no pertenecía a una familia suficientemente aristócrata. Además, era católica y no era virgen, lo cual era un requisito impuesto por la familia de Carlos.

Cuando el matrimonio de Charles y Diana comenzó a desmoronarse a principios de los 90 y Carlos había retomado su relación con Camila, el padre de ésta dejó claro que no era un gran admirador del futuro rey. De hecho, en un momento, Bruce tuvo una reunión privada con Charles, donde supuestamente le reprochó "arruinar la vida de su hija" y lo hizo llorar, según The Guardian.

Incluso si ambos habían profesado sus sentimientos mutuos, el Príncipe Carlos y Camila sintieron que nunca podrían casarse dado el protocolo real en ese momento.

A medida que pasaron los años, el padre de Camilla se impacientó con el noviazgo de su hija por lo que presionó a Andrew para publicar un aviso en The Times, anunciando que sí se casaría con ella. Así que la propuesta de Andrew fue causa del plan que tramó el padre de Camilla para separarla de Carlos.

"Intervinieron publicando un aviso de compromiso en The Times", escribió Sally Bedell Smith en Prince Charles: Las pasiones y las paradojas de una vida improbable. "Su mano fue forzada públicamente, propuso Andrew".

