Heraldo Muñoz encabezó la actividad: colectividad del PPD realizó limpieza en el río Mapocho

Medio centenar de militantes del Partido Por la Democracia, encabezado por el presidente de la colectividad, Heraldo Muñoz, participó este sábado de un operativo de limpieza de una parte de la ribera del río Mapocho, a la altura del llamado puente La Máquina, en Quinta Normal, ocasión en se retiró unos 500 kilos de desechos plásticos fundamentalmente.

“Estamos retomando una bandera emblemática del PPD, que es el desarrollo sustentable, respetando al medio ambiente, y evitando que el plástico llegue a los ríos, y de los ríos hasta nuestros océanos. Se estima que aquí al año 2050 puede haber más plástico en el mar que peces y mariscos,”, alertó Muñoz, quien agregó que “esta es una señal para la ciudadanía, de que debemos cuidar el provenir de nuestros hijos”

En este sentido, el timonel del PPD sostuvo que “hay que generar conciencia que arrojar plásticos al río eventualmente se vuelve en nuestra contra. Hay evidencia de la Universidad de Magallanes, que indica que algunas centollas presentan microplásticos, porque el plástico demora 450 años en disolverse en el mar”.

“De modo que tenemos que pensar en el medio ambiente y tener un cambio, optando por una cultura del reciclaje, de economía circular, de reutilizar, y eso es fundamental para nosotros”, dijo Heraldo Muñoz, destacando la iniciativa de la Presidenta Bachelet de prohibir las bolsas plásticas en el litoral y valorando que el actual gobierno haya asumido el desafío de ampliar la prohibición a todo el país .

El equipo operativo estuvo conformado por mujeres y hombres militantes, así como de la Juventud del Partido y la mesa directiva nacional. También estuvieron presentes los ex ministros de Transportes, Paola Tapia y Andrés Gómez Lobo, el ex subsecretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramírez y el ex diputado y ex intendente Víctor Barrueto, además de la concejala por Quinta Normal Sandra González.