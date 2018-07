Parlamentarios UDI llaman a dar urgencia al proyecto de ley que la sanciona "ciber venganza pornográfica"

La“ciber venganza pornográfica” es el nombre que se le ha dado a la difusión de imágenes eróticas o video sexuales grabados en la intimidad que son difundidos por internet, generalmente con la intermediación de ex parejas de las víctimas, a modo de venganza.

Sin ir más lejos, este viernes comenzó a circular por WhatsApp un video íntimo protagonizado por Patricio Laguna y su ex pareja Yanina Halabi, al momento se desconoce quien sería el responsable del hecho.

Durante el año 2013, el diputado UDI Felipe Salaberry presentó un proyecto de ley que sancionara a quienes difundan fotos íntimas a través de la web de otras personas sin el previo consentimiento de éstas.

Según señaló el legislador en esa época, esta posible ley sancionaría no sólo a quienes difundan el material en Internet (no necesariamente tiene que ser una ex pareja) con multas que irían de las 100 a 1.000 UTM, sino que también a los administradores de los sitios web donde se muestran las fotos o videos.

Publimetro Chile Yanina Halabi y filtración de video íntimo: "Quien sea responsable tendrá que pagar" La modelo ocupó su cuenta de Instagram para dar su versión sobre el registro que se hizo viral este viernes

Urgencia inmediata

Los diputados de la UDI Álvaro Carter y María José Hoffmann, hicieron un llamado al gobierno a dar Discusión Inmediata al proyecto de ley que sanciona la Ciber Venganza Digital.

“Mientras no se actualice la legislación vigente, nos seguiremos encontrando con este tipo de conductas cobardes que hacen un daño irreparable a la intimidad de las personas”, aseguraron los parlamentarios de derecha.

En este contexto, solicitaron a la titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, "que se haga cargo de este asunto , pues mientras no se actualice la legislación vigente, nos seguiremos encontrando con este tipo de conductas cobardes que hacen un daño irreparables a la intimidad de las personas”.

Tanto María José Hoffmann como Álvaro Carter recalcaron que “es necesario además que el gobierno promueva una campaña de educación contra la Ciber Venganza y que nos apoye en sacar adelante lo más pronto posible este proyecto para castigar como corresponde estas conductas cobardes”.

