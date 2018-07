Seminario de empleo “Creemos en los Jóvenes” propuso fórmulas para reducir cesantía juvenil del 17% en Chile

De acuerdo a las cifras entregadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 millones de jóvenes están desempleados a nivel mundial y, de ese total, 3 millones se encuentran en América Latina. En nuestro país, el desempleo juvenil supera el 17%, cifra que demanda el desarrollo de medidas de una manera transversal, en la que se unan las iniciativas del sector público y del sector privado.

En este contexto y con la finalidad de compartir diferentes visiones en torno a este tema, McDonald’s Chile llevó a cabo el primer Seminario de Empleo Joven “Creemos en los Jóvenes”, en el que expuso los resultados de su estudio desarrollado por la consultora internacional de investigación de mercado Trensity en cinco países de la región, y que revela la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos y lo que el mundo laboral espera de ellos.

Juan Manuel Santa Cruz, director del SENCE y quien asistió en representación del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destacó que “contar con estudios como éste, nos permiten entender qué pasa con los jóvenes, por qué no se emplean o por qué no estudian. La tasa de desempleo entre 18 y 29 años hoy alcanza el 14,6%, mientras que el resto del país no supera el 7%. Estamos frente a más de 540 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y sabemos que la razón no es por falta de oportunidades. Descubir el motivo es lo hoy nos convoca, pero más allá de eso, tenemos la oportunidad de proponer en conjunto las herramientas de trabajo que realmente necesitan los jóvenes para desarrollarse e integrarse de la mejor manera al mundo laboral".

Asimismo, Mariana Tarrio, gerente de Recursos Humanos de McDonald’s Chile enfatizó el rol que cumplen las empresas en la formación de los jóvenes para su futuro profesional, “además de la generación de más y mejores ofertas de trabajo, para lograr disminuir el desempleo juvenil, es necesario ofrecer lugares de trabajo que valoren sus competencias, potencien sus habilidades, escuchen sus ideas, les brinden equilibrio entre el trabajo, sus estudios y su familia, y lo más importante, les entregue proyección, promoción y un crecimiento integral”.

A nivel regional la compañía de alimentos emplea de forma directa a más de 100 mil trabajadores, de los cuales 73.000 son jóvenes. En Chile, de sus más de cinco mil colaboradores 4.600 son jóvenes y de estos el 81% tiene 21 años en promedio, con un rango etario que va entre 18 y 23 años.

El estudio "Creemos en los Jóvenes" consideró una muestra de 1.800 personas de entre 16 y 27 años, pertenecientes a cinco países (Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile), cuyos resultados permiten entender de mejor manera lo que este grupo etario espera de la sociedad en la que se desenvuelven.

CONCLUSIONES A NIVEL REGIONAL

-El 90% de los jóvenes tiene la necesidad de que la sociedad confíe en las capacidades y los talentos de su generación.

-El 83% de jóvenes esperan que las propuestas de primer empleo contemplen una armonía con aspectos importantes como el bienestar y el estudio.

-A su vez, el 48% toma la remuneración como factor más importante a la hora de buscar y elegir un trabajo.

PRINCIPALES CONCLUSIONES EN CHILE

-El 88% de los jóvenes afirma que las propuestas de primer empleo deben contemplar armonía con aspectos como bienestar y estudio.

-71% afirma que son una generación más exigente en comparación a generaciones anteriores.

-74% piensa que su capacidad de aprendizaje empuja a otras generaciones, inyectando energía para evolucionar.