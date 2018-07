Lucy Ana Avilés de Walton en picada: "no es una obra buena para los niños de tercero básico"

Para quien se asome en las redes sociales, no pasará desapercibida la polémica encendida por la filántropa chilena Ana Lucy Avilés de Walton, quien en su cuenta Twitter se mostró contraria a la difusión de imágenes de corte homosexual, en los libros oficiales de tercer grado.

"Arturo porque es el libro que hizo el Movilh para las escuelas públicas!!!! Entonces mi comentario es que considero que no es una buena obra para niños de tercero básico. Entonces dónde dije que el movihl quiere homosexualizar? No sufro de amnesia, tal vez tú,además de mentiroso", ha escrito la señora, vinculada al grupo empresarial Walmart.

"El que no quieran entender que los niños tienen ciertos tiempos de maduración para comprender y procesar según la etapa de desarrollo en la que están, no significa que yo necesite tratamiento psiquiátrico. Es una negligencia no respetar los tiempos de los niños!", argumentó Avilés de Walton.

En el ámbito nacional, con un toque de sacasmo, el periodista Daniel Matamala comentó desde su cuenta: "Me cuentan que otro de los pérfidos activistas del @ Movilh llamado Miguel Ángel expone la escultura de un hombre con los genitales al aire en Florencia. ¡Escándalo!".

Este fue el primer twitter que generó la polémica: