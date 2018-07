"Tenemos el deber moral de actuar con la verdad": revelan carta de Goic a Ezzati donde cuestiona el trato a víctimas de abuso sexual

Este domingo se dio a conocer una carta enviada por el obispo emérito Alejandro Goic dirigida al arzobispo Ricardo Ezzati durante el 2013, en pleno caso Karadima, en la que lamenta el trato a las víctimas y trata el ejercicio de autoridad de Ezzati.

La misiva, dada a conocer por El Mercurio, fue incautada en el Obispado de Rancagua y forma parte de la investigación por eventual encubrimiento en casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes que realiza el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

Respecto al trato de las víctimas, Goic indica que "como Iglesia necesitamos desarrollar una mayor actitud empática hacia estas personas, más allá de sus rabias, de sus injustas descalificaciones”.

“Se que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido. Pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas”, señalaba Goic, que en ese entonces se desempeñaba como presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos de la iglesia.

De igual fomra, añade que “si ponemos a las víctimas en primer lugar, tenemos el deber moral de actuar con la verdad. Una política de mayor transparencia es una señal necesaria e indispensable en esta hora”

“A veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas (de abuso sexual). A su vez, miembros de la Comisión manifiestan su disconformidad frente a algunas situaciones que te ha tocado asumir. A mí no me ha sido fácil”, añadió.

Por el momento se desconoce si la misiva alcanzó a llegar a las manos de Ezzati o si estuvo al tanto de su existencia y contenido.