"¡Cacería de Brujas!": Trump denuncia que espiaron su campaña tras la divulgación de documentos sobre un ex asesor

El gobierno de Donald Trump publicó el sábado una serie de documentos que en su día estaban catalogados como alto secreto relativos a las escuchas telefónicas a un ex asesor de la campaña electoral del presidente.

The New York Times informó que los documentos relacionados con Carter Page, ex asesor de campaña de Trump, fueron entregados al diario y a otros medios de comunicación que presentaron demandas en base a la Ley de Libertad de Información para obtenerlos. El FBI colgó más tarde los archivos en su cibersitio Foia.

Por su parte, el presidente Donald Trump expuso que documentos "confirman con poco margen de duda" que los servicios de inteligencia engañaron a las cortes que autorizaron las grabaciones.

Los papeles "como siempre están bastante censurados de manera ridícula pero confirman con poco margen de duda que el Departamento de 'Justicia' y el FBI engañaron a las cortes. ¡Cacería de Brujas Manipulación, un Fraude!", indicó.

Los documentos

Los documentos incluyen una solicitud de octubre de 2016 al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para realizar escuchas a Page, además de varias solicitudes de renovación, según el reporte del Times. Es muy inusual que se publiquen documentos relacionados con solicitudes para este tipo de actividades de Fisa.

Aunque los documentos tienen partes censuradas, según el Times, las visibles muestran que el FBI informó a la corte de inteligencia que Page "ha estado colaborando y conspirando con el gobierno ruso".

La agencia indicó también al tribunal que "el FBI cree que Page ha sido objeto de reclutamiento selectivos por parte del gobierno ruso". Page ha negado ser un agente ruso.

Tras la censura del documento, el Times reportó que la solicitud para escuchar a Page incluyó la frase parcial: "… socavar e influir en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 violando la ley estadounidense”.

La vigilancia a Page se convirtió en un asunto polémico entre legisladores republicanos y demócratas a principios de año. Los republicanos alegaron que el FBI había abusado de su poder para llevar a cabo este tipo de prácticas y que obtuvo la orden de forma indebida, una acusación que los demócratas rechazaron mientras ambos bandos calificaron los documentos, que seguían siendo secretos, de una forma diferente.