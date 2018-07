De los "hijos campeones" a los bingos para reparar colegios: las polémicas frases que ha dejado el ministro Varela

Cuatro meses han pasado desde que Sebastián Piñera designó a Gerardo Varela como ministro de Educación, tiempo que no ha sido para nada tranquilo para el secretario de Estado. Las tomas feministas en universidades, los paros en liceos emblemáticos y la implementación de una nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, son algunos de los temas por los que Varela ha tenido un rol activo en lo que va del año.

Sin embargo, esta visibilidad le ha pasado la cuenta en algunas ocasiones a Varela que ha sido criticados por políticos de la oposición, líderes estudiantiles, organizaciones feministas y usuarios de redes sociales.

Hijos campeones

Una de sus intervenciones más criticadas se dio en medio del débate por la educación sexual de los escolares chilenos, específicamente apuntando al aumento de casos de VIH en los jóvenes.

Durante una entrevista radial, Varela aseguró que “soy bastante liberal en esto, a mis niños los he educado sin abejitas. De hecho les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos”, para luego terminar diciendo que "mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece (risas). ¿Pero sabe lo que pasa? Uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no lo tiene con los niños ajenos, yo no le puedo decir a usted como tiene que educar a los suyos".

Pequeñas humillaciones

La movilización feminista universitarias estaba en su punto más caliente durante el mes de mayo, facultades en paro y marchas masivas en las calles del país hacían de las demandas de las mujeres el tema más importante a nivel nacional.

En ese contexto, el ministro Varela participó de la comisión del Senado junto a otros expertos para discutir sobre los protocolos dentro de los establecimientos. Al momento de presentar a su equipo, el ministro dijo que las profesionales "tienen la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones y discriminaciones que son las que estamos llamados a solucionar".

La respuesta a las palabras del Varela fueron inmediatas. Mónica Vargas, integrante de la Red de Investigadores, quien era la siguiente expositora en la sesión aseguró que "las humillaciones no son pequeñas, yo no puedo dejar pasar las palabras del ministro de Educación".

El lucro en la educación

El abogado fue una de las sorpresas en la designación del gabinete de Piñera. Varela no estaba en las predicciones para el Mineduc, y tras su nombramiento se le criticó su falta de experiencia en la matera.

Tras ser nombrado en el cargo, Varela abordó uno de los temas emblemas de las manifestaciones estudiantiles: el lucro en la educación.

Sobre este tema Varela aseguró que "si yo legislara yo no pondría penas de cárcel para la gente que gana plata. (…) Creo que las personas naturales tenemos una legítima aspiración de ganar más plata de la que gastamos. ¿Es eso lucro?”, en conversación con radio Universo.

El Frente Amplio

Antes de desempeñarse como ministro de Educación, Varela era columnista del diario El Mercurio. El año 2017 hizo una particular analogía en que comparaba al Frente Amplio con las mujeres de Rio de Janeiro en una columna titulada "El Frente Amplio. Ni único, ni grande, ni nuestro"

El abogado aseguró que “El FA se parece a las garotas de Río de Janeiro. Desde lejos, todas se ven jóvenes y estupendas, pero una vez que uno se acerca no todas son tan estupendas ni tan garotas”.

Tras su nombramiento los parlamentarios del Frente Amplio sacaron a flota la reflexión de Varela. El diputado Gabriel Boric le dio la bienvenida al ministro a través de su twitter. "“Compañeros, a preparar las asambleas…”, escribió a inicios del 2018.