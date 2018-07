¿Te dicen que "vives en la luna"? Quizá fue real: afirman que el satélite natural pudo haber sido habitable en el pasado

La luna se caracteriza por tener una superficie árida no apta para la vida, no obstante, un estudio publicado en la la revista "Astrobiology", sugiere que esto no siempre pudo haber sido así.

De acuerdo con Dirk Schulze-Makuch, astrobiólogo de la Universidad Estatal de Washington, e Ian Carwford, profesor de ciencia planetaria y astrobiología en la Universidad de Londres, nuestro satélite natural pudo haber tenido las condiciones en las que podría surgir la vida.

La luna habría tenido estas características en dos periodos: hace cuatro mil millones de años, poco después de su formación, y hace unos 3.500 millones años.

NASA

Según explica el estudio, se cree que el cuerpo celeste arrojó grandes cantidades de gases volátiles sobrecalentados, entre los que se encuentra vapor de agua. En medio de esta desgasificación se podrían haber formado charcos del líquido vital, los que se podrían haber mantenido por millones de años debido a la densidad de su atmósfera.

"Si el agua líquida y una atmósfera significativa estuvieron presentes en la Luna temprana durante largos períodos de tiempo, creemos que la superficie lunar habría sido al menos transitoriamente habitable", señala Schulze-Makuch.

Los autores no dicen que la vida haya existido alguna vez en la luna, sino que en dos periodos pudieron haber existido las condiciones para que se diera hace miles de millones de años.

"Podría haber habido microbios en los charcos de agua de la Luna hasta que la superficie se secara y murieran", agrega Schulze-Makuch.