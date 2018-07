Niños murieron abrazados quedando totalmente calcinados en el trágico incendio en Grecia

Las escalofriantes imágenes de los incendios que han dejado al menos 50 muertos y centenares de heridos en Grecia. Tres de los focos activos están cerca de Atenas y siguen fuera de control por culpa de los fuertes vientos. Las autoridades han asegurado que se trata del “peor incendio en más de un década”. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 AFP

