Marcha por aborto libre: feministas culpan a encapuchados que encendían barricadas de ataque a mujeres

La Coordinadora Feministas en Lucha confirmó que los autores de los ataques a puñaladas a tres mujeres, en la marcha de anoche por el aborto libre, fueron encapuchados que levantaban barricadas y que reaccionaron con violencia al ser encarados por las manifestantes para que depusieran su actitud.

La vocera Macarena Castañeda, quien acompañó a las heridas a la ex Posta Central, afirmó que “fue un ataque de grupos encapuchados que no pertenecían a la marcha, que no se encontraban manifestándose con nosotras y que aparecieron al cierre de la marcha para atacar a las mujeres que se encontraban en el lugar”.

“El ataque fue sorpresivo, no hubo ningún tipo de provocación y por tanto eran grupos que iban con la decisión explícita de atacar y agredir a las mujeres que nos estábamos manifestando”, añadió.

También informó que una de las afectadas sufrió una herida en el abdomen y la otras dos en sus piernas. Las tres fueron dadas de alta alrededor de la 1 de la madrugada y se encuentran en sus casas. No quisieron participar en la conferencia de prensa por precaución.

Castañeda añadió que las mujeres atacadas estaban presenciando a los encapuchados cuando levantaban barricadas y al expresarles su malestar por una acción que no representaba en nada a la manifestación, respondieron con las agresiones.

Finalmente, calificó el hecho como un “amedrentamiento”, porque los agresores tenían la intención explícita de atacar a las mujeres por su condición de feministas, y anunció una querella contra quienes resulten responsables.