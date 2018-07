Hackeo a Bancos: Correos de Chile investiga posible vínculo con filtración de tarjetas de crédito

Luego de que se diera a conocer la filtración de más de 14 mil tarjetas de crédito producto de un hackeo a 18 instituciones financieras, Correos de Chile anunció que se encuentra investigando un posible vínculo con este último cibercrimen.

A través de un comunicado en Twitter, la empresa señaló que “ante la información que circula en redes sociales respecto a que habría alguna conexión entre el servicio de Casilla Miami de Correos de Chile y la filtración de datos de tarjetas de crédito, informamos que la empresa se encuentra investigando y analizando la situación. Una vez que se tengan todos los antecedentes, informaremos de manera oportuna a nuestros clientes”.

Anoche, la Asociación de Bancos (Abif) había señalado que “la información claramente no ha salido de los bancos nacionales, porque cada banco sólo conoce los datos de sus clientes", mientras que el superintendente de Bancos, Mario Farren advirtió en entrevista con Radio Cooperativa que “no existe ninguna garantía de que estas cosas no se repitan, por eso es que hemos hecho un llamado y yo mismo he dicho, que la industria financiera se encuentra al debe, se deben aumentar las inversiones en materia de seguridad".