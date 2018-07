Avisan de extraño problema con el pago de los $7 mil del papel: hay personas que no pueden registrarse

Queda sólo una semana para empezar a recibir los $7 mil que la Justicia ordenó pagar a los chilenos con cargo a las compañías de papel higiénico acusadas de coludirse durante 10 años. Para ser beneficiario y empezar a recibir la compensación desde este 1 de agosto había que cumplir pocos requisitos: ser chileno y tener sobre los 18 años al 31 de mayo de este año. Aún así hay un grupo de personas que está registrando problemas al registrarse: jóvenes de 18 años nacidos entre el 1 de febrero y el 31 de mayo del 2000.

Estos jóvenes, que son mayores de 18 años, entran dentro del grupo de personas beneficiarias de la multa que recibieron las compañías procesadas. No obstante, al ingresar sus datos a www.micompensacion.cl, a gran parte de ellos el sitio les arroja un error.

Historias

Es el caso de Francisco Mas, nacido el 16 de abril de 2000. Según su madre, Liliana González, el joven no tiene Cuenta RUT ni otra en BancoEstado, pues no la ha necesitado hasta ahora. Cuando quiso inscribirse en el sitio web, no hubo caso: lo único que veía era el mensaje de error.

"Él ha tratado al menos 10 veces, pero no pasa nada. Tú pinchas y dice 'si hay algún problema, contáctese aquí', pero no sale más información para realizar un contacto", comenta González a Publimetro.

Y pese a que esa plata alcanza para bien poco -dos kilos de palta, una carga de celular o dos paquetes de ocho unidades de papel- hay más casos de jóvenes que quieren de igual forma recibir ese dinero pues es un derecho.

De hecho, otro de los casos es el de un joven llamado Camilo P., quien se acercó al abogado Cristian Norambuena para presentarle el caso.

Eventuales razones

"No sé la cantidad exacta, pero deben ser miles de jóvenes que cumplieron los 18 años entre el febrero y mayo de 2000 pero no pueden inscribirse", dice el abogado Norambuena.

La teoría que sostiene es que "yo creo que cuando se traspasaron los datos al Sernac, esto se hizo se hizo en febrero, pero el cúmplase de la sentencia se dictó recién el 31 de mayo, por lo tanto se generó una laguna con estos jóvenes".

Llaman a reportar caso

Desde Conadecus, su director Hernán Calderón indica que ya conocen de esta falla y que trabajarán por solucionarla.

"Le estamos recomendando a la gente que se contacten con nosotros, para recibir la información y así crear una lista con los casos. La idea es informar a los que están manejando la plataforma para solucionar el tema", aclara Calderón.

Pese a que los pagos se iniciarán el próximo miércoles 1 de agosto, Calderón también llama a la calma. "Hay plazo hasta el 30 de septiembre para la inscripción, hay tres meses para que se gestione esto", recalca.

Por último aclara que aquellos que tengan cualquier problema con la inscripción de sus datos deben acudir a los canales de comunicación con Conadecus son la página web www.conadecus.cl, el correo conadecuschile@gmail.com y el fono +56 (2) 2672 5150 y +56 (2) 2696 0420.