Chile Vamos rechaza dar apoyo al aborto libre tras reunión del comité ejecutivo

Tras el comité ejecutivo de Chile Vamos el vocero de la coalición de los partidos oficialistas -RN, UDI, Evópoli y el PRI- manifestó que "es un tema al que, por lo menos en la tendencia mayoritaria entre nosotros, no le daremos lugar".

El vocero semanal del conglomerado, Eduardo Salas, criticó el proyecto de ley que presentó el senador Guido Girardi (PPD), que busca despenalizar el aborto teniendo como límite un plazo de 14 semanas de gestación. "Una cosa es plantearse el riesgo de vida de la madre, de la inviabilidad fetal, incluso aunque sea cuestionable y discutible, la violación, y otra es extender esto a todas las posibilidades", señaló Salas a El Mercurio.

Los líderes de los cuatro partidos que asistieron a la reunión -la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete; su par de RN, Felipe Cisternas; el presidente del PRI, Eduardo Salas, y el jefe de gabinete de la presidencia de la UDI, Diego Riveaux- se manifestaron en contra del aborto libre. Los dirigentes apuntaron a una "ausencia de piso político" para tratar el tema, debido a que "recién está implementándose la ley bajo las tres causales".

Desde Evópoli, el diputado y vicepresidente del partido, Francisco Undurraga, dijo que "no tenemos una posición colegiada ni lo hemos discutido, pero Evópoli nunca se va a cerrar a la conversación y discusión de ningún tema, eso no significa que le estemos dando ni el apoyo ni el rechazo".

Por su parte, el secretario general de RN afirmó que era un debate del cual no podían restarse, pero recalcó que no se trata de una materia prioritaria. "No tenemos problemas en debatir cualquier tema; a título personal, no estoy de acuerdo con el señor Girardi y compañía, y los insto a ocuparse de los temas sociales que prioritariamente preocupan a la ciudadanía", dijo Cisternas.

En tanto, el secretario general de la UDI, Issa Kort, expresó el rechazo absoluto del partido. "Ningún candidato de la UDI ha demostrado algún tipo de opción favorable al aborto. El aborto es el asesinato de un ser humano y ante eso no transamos", sostuvo el diputado.

En la misma línea, el diputado Andrés Molina sostuvo que su posición personal es de rechazo y que "hay que ver primero cómo se da la ley de aborto en tres causales".