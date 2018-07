Trump amenaza con suspender las funciones del gobierno si no hay respaldo a su política migratoria

El presidente Donald Trump dijo el domingo que podría suspender las funciones del gobierno si los demócratas se rehúsan a votar sobre los cambios que quiere hacer en el sistema de inmigración, los cuales incluyen un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

“¡Estaría dispuesto a ‘cerrar’ el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, la cual incluye al muro!”, tuiteó el mandatario. “Deben de eliminar la lotería (de visas), de capturas y liberaciones, etc. y finalmente acudir al sistema de inmigración basado en el mérito”.

“¡Necesitamos que gente estupenda venga a nuestro país!”, escribió Trump.

Durante su campaña presidencial, Trump prometió construir un muro fronterizo para frenar la inmigración ilegal. El Congreso le ha dado una parte del financiamiento del muro, pero no la cantidad que ha pedido. Trump también quiere cambios en la inmigración legal, incluido eliminar el programa de lotería de visas. Además, el presidente pretende poner fin a la práctica de liberar a los inmigrantes que fueron detenidos por ingresar al país de forma ilegal bajo la condición de que se presenten a audiencias en la corte.

Trump también ha exigido que Estados Unidos cambie a un sistema de inmigración que esté basado más en el mérito y menos en los lazos familiares.

Los demócratas y algunos republicanos en el Congreso se han opuesto a algunos de los cambios que Trump pretende implementar.

El año del presupuesto federal termina el 30 de septiembre y los legisladores pasarán gran parte de agosto en sus estados haciendo campaña rumbo a las elecciones de mitad de periodo programadas en noviembre.

Trump tomaría un riesgo político si permite que casi todas las funciones gubernamentales de detengan por completo el 1 de octubre _el primer día del nuevo año presupuestario_ poco más de un mes antes de las elecciones del 6 de noviembre, en las que el control republicano de las dos cámaras del Congreso está en riesgo.

Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron un proyecto presupuestario este mes que destina 5.000 millones de dólares para construir el muro de Trump para el próximo año.

Los demócratas se han opuesto a financiar el muro fronterizo, pero no tienen los suficientes votos para bloquear la aprobación de una medida en la cámara baja. Sin embargo, tienen la fuerza para frustrar la iniciativa en el Senado.

Trump dijo en abril que no “tendría otra opción” que forzar a un cierre gubernamental en los próximos meses si no recibe el dinero que quiere para la seguridad fronteriza. El mandatario no especificó una cantidad.