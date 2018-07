Míralo aquí: graban presunto ovni en Valle del Elqui y división del Gobierno podría llegar a analizarlo

Eran cerca de las 01:30 del sábado 7 de julio cuando a cuatro "cazadores de ovnis" se les apareció una extraña luz, similar al flash de una cámara, que brillaba y desaparecía en el mismo lugar. Estaban en Cochiguaz, en el Valle del Elqui, precisamente buscando estos fenómenos. Y hallaron uno.

Así al menos lo cuenta a Publimetro Antonio Chávez (44), del Grupo de Estudios Unificados (G.E.U.) Sky-Watcher Chile, uno de quienes capturó el fenómeno.

¿Ufo flash?

Según él, esto no es ni un helicóptero, ni un drone, ni un avión ni ningún objeto conocido. "Evitamos hablar de aparatos, porque podría ser hasta un insecto, aunque en este caso en particular no tiene nada de ruido, ni de motor, ni nada. Nos genera dudas".

Es más, lo identifica como un "ufo flash". ¿Qué es eso? Marco Antonio Gómez, otro de los cazadores lo explica: "Son destellos que se ven a simple vista, como una foto, pero yo los he seguido con binoculares y tienen cuerpo, son como una esfera", declara.

Ambos dicen que estos "ovnis" son más común de lo que se cree, tanto así que el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (Cefaa), un organismo de Gobierno, sabe que estos fenómenos existen.

Cefaa

Consultados al respecto, desde el Cefaa no se refirieron a este tipo de fenómenos en particular, pues aseguraron que la misión que tienen es un tanto distinta al del grupo de Chávez y Gómez.

"La misión del CEFAA es investigar fenómenos aéreos anómalos que eventualmente puedan representar un peligro para la seguridad de las operaciones aéreas en Chile", respondieron a Publimetro.

Aún así, no se niegan a analizar tal hecho. Para ello, los "cazadores" deben "ingresar el caso oficialmente a través de la plataforma del Cefaa http://www.cefaa.gob.cl/home/enviar-caso, adjuntando por medio del correo electrónico institucional, (cefaa@dgac.gob.cl) todos los medios que puedan estudiarse".

Archivos originales

Pero esto no puede hacerlo cualquier persona, sino que sólo quienes tienen el registro original.

"Para analizar con propiedad cualquier video o fotografía, necesitamos al menos contar con el material original y toda la información disponible", aclaran desde ese organismo gubernamental.

Recomendaciones de los "cazadores de ovni"

¿Se han fijado que cuando se graba un ovni nunca se ve claro? Es como si alguien dijera "mira un ovni, trae tu peor cámara y desenfoca lo que más puedas". ¿Cómo evitar este error?

Gómez, uno de los "cazadores" y miembro de la agrupación Marcc UFO recomienda ante todo mantener la calma y "ver la hora, tratar de anotar la dirección que lleva y ojalá grabar hasta que el fenómeno desaparezca. Está lleno de videos que se corta el video apenas se ve el ovni".

Otro de los consejos entregados, esta vez por Chávez, es tener a mano equipos de emergencias. "En otras oportunidades hemos tenido descargas de equipos, algún zumbido, algún evento de electromagnetismo".

Por último, medio en broma, medio en serio, recomiendan hacer un conteo del grupo, si es que el fenómeno fue visualizado por varios. La idea es confirmar que nadie haya sido abducido y, por último, liberar tensiones "leseando" con eso.

"Sí, pasamos lista después, estamos todos aquí", se dice riendo.