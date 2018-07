Sonda, la empresa que está en el ojo del huracán por falla del sistema de recargas de la tarjeta Bip!

La contingencia citó dos veces a la Ministra de Transporte Gloria Hutt el día de hoy. La primera, por el nuevo paro de taxistas que estaba anunciado hace una semana, y la segunda, menos esperada además, fue la nueva falla que presentó el servicio de Metro a primeras horas de esta mañana.

Se trató del sistema automático de recargas para la tarjeta Bip!, servicio que amaneció caído y generó confusión en las personas. Ante eso, quienes querían recargar su saldo debieron recurrir exclusivamente a las cajas manuales de recarga. El problema mayor estuvo en la Línea 6, red que de hecho solo cuenta con un sistema automatizado de recarga.

De inmediato, la cartera de Transporte reaccionó y la ministra Hutt citó a mediodía a representantes de Sonda, la empresa sindicada como la culpable del desperfecto. Esta misma empresa es la que saltó a la palestra pública por las polémicas inversiones del ministro de Salud Emilio Santelices en ella, debido a que tiene contratos vigentes con Fonasa.

Sonda es quien maneja el sistema de recarga automatizada de los tótem de recarga Bip!, además del monitoreo GPS de toda la red de Transantiago. Es por lo último que quedó fuera de servicio el sistema de planificación de viajes del Transantiago, el cual permite consultar vía web, SMS o aplicaciones móviles la hora en que una micro pasará por un paradero. Según se sabe, el sistema de Sonda tenía problemas de conexión desde ayer y la falla continúa en materia de investigación hasta ahora.

Sin titubeos, Hutt afirmó tras la reunión con representantes de Sonda que "esto revela por qué era tan importante licitar los servicios complementarios hace más de tres años, cosa no ocurrió y que consideramos urgente, expresó la ministra. ¿El motivo para no licitar?"Eso hay que preguntárselo a la administración anterior y a varias personas antes. No tenemos ninguna posibilidad de recuperar tres años en uno", sentenció Hutt, quien, sobre la misma, agregó que propiciarán "un cambio en el modelo de negocios de manera de no quedar capturado por un solo proveedor tecnológico".

El emplazamiento directo al pasado gobierno de Michele Bachelet molestó de sobremanera a su ex ministro de Transportes Andrés Gómez Lobo, quien respondió con todo a través de Twitter."Qué patudez. No hay ninguna razón asociada a la no licitación que explique esta falla. Contrato actual contempla todos los mecanismos de control, fiscalización y protocolos de contingencia. Es obligación de la autoridad a cargo hacer cumplir contrato actual", escribió.

"Más que culpar a autoridades pasadas yo apuntaría a que en el Directorio de Transporte Público Metropolitano no existe hoy una Gerencia de Tecnología. Las actuales autoridades le quitaron 'peso', dejándola bajo la responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas", acusó el ex ministro.

¿Se adelanta la licitación?

Según reveló el Diario Financiero en junio, era el propio Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con Hutt a la cabeza, quien se planteaba dar una prórroga al contrato de Sonda a cargo del sistema de validaciones hasta hacerlo calzar con la próxima licitación del Transantiago. Esto, a pesar de que el contrato finaliza en febrero de 2019 y el conducto regular supone una nueva licitación.

Esa prórroga, sin embargo, habría quedado atrás tras este episodio."Esperamos licitar a mediados del próximo año para cambiar la estructura y provisión de servicios", expresó la ministra sobre las prestaciones a Metro. Así, en 2019 la red de recarga y validación de la Bip! podría terminar en manos de varias empresas, y no solo una como funciona hasta hoy.