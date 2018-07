Por unos "calcetines sucios": siete pasajeros hospitalizados tras un aterrizaje de emergencia

Lo que inició como un vuelo de rutina de Nueva York a Florida, se convirtió en toda una pesadilla para los pasajeros de un avión de Spirit Airlines.

Todo comenzó porque varios pasajeros reportaron un fuerte olor a calcetines sucios dentro de la aeronave, e incluso algunos indicaron tener irritación de la garganta y dolores en el pecho, según reveló NBC New York.

Esto generó temor ante la presencia de una sustancia química, lo que obligó a que el avión fuera desviado a Carolina del Sur para un aterrizaje de emergencia.

HAPPENING NOW- An odor that smelled like “dirty socks” made some passengers so sick after leaving LaGuardia, that their flight was diverted! We’re Live with details @NBCNewYork starting at 4am #nbc4ny pic.twitter.com/ARcuZTg0BP

— Tracie Strahan (@tstrahan4NY) July 27, 2018