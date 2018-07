Cumplían sentencia en Punta Peuco y Colina 1: Estos son los cincos reos condenados por delitos de lesa humanidad que obtuvieron la libertad condicional

La segunda sala de la Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por cinco condenados por crímenes de lesa humanidad y quienes estaban cumpliendo su condena en los penales de Punta Peuco y Colina 1.

Los beneficiados de la resolución son el suboficial (r) de Carabineros, Gamaliel Soto Segura; el coronel (r) Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda y Felipe Luis González Astorga.

Las resoluciones asegura que "conviene aclarar que lo que se ha venido reflexionando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquél por el que cumple condena el amparado, sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal -y civil- que operaría en delitos comunes, por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efectivo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto".

La segunda sala de la Corte Suprema la componen los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Ricardo Abuauad y Antonio Barra.