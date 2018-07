¡Otra vez! Facebook da a conocer nuevos intentos de manipulación presuntamente por próximas elecciones en EEUU

La red social Facebook dio a conocer que existen nuevos intentos de manipulación de la opinión pública en Estados Unidos, posiblemente relacionados con las próximas elecciones legislativas de mitad de periodo fijadas para noviembre.

Como "comportamientos no auténticos coordinados" fueron calificados los mensajes por la compañía de Mark Zuckerberg, quienes aseguraron que más de 30 páginas y cuentas falsas de Facebook e Instagram involucradas fueron descubiertas por primera vez hace dos semanas y cerradas a la brevedad.

Desde la red social no identificaron a los autores y argumentan que no han podido vincular las cuentas a Rusia, quien ya está en una investigación por interferencia electoral en el parco de los comicios presidenciales del 2016, donde Donald Trump salió electo, reveló The New York Times.

Facebook no llegó a decir que el esfuerzo estaba destinado a influir en las elecciones legislativas de los Estados Unidos en noviembre, aunque el momento de la actividad sospechosa sería consistente con tal intento.