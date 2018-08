"¡Sinvergüenza usted, maleducada!" El bochornoso momento racista en el Metro de Madrid

Aún y con lo desarrollado de algunos países, se continúan registrando hechos raciales y en contra de la población de inmigrantes de todo el mundo que dejan mucho que desear.

Así se evidenció recientemente durante una incómoda y bochornosa situación dentro del Metro de Madrid, a plena hora pico, cuando una niña, de origen extranjero y que viajaba con su madre, intentó sentarse en un asiento libre junto a una señora entrada en edad.

"¿Sentarse la niña pequeña? Vamos, ¡a la porra! ¡Sinvergüenza!", gritó la mujer completamente descontrolada ante la indignación de varios de los pasajeros.

Ayer en el @metro_madrid esta señora no quería que una niña se sentara sólo por su color de piel. La reacción del pasaje me hizo sentir orgulloso de vivir en este país. Está España sí es en la que yo vivo. #StopRacism https://t.co/Onuom5wSop — Iram_Martz (@Iram_Martz) August 1, 2018

"Sinvergüenza usted, maleducada, racista", fue una de las reacciones de parte de una de las chica que viajaba de pie frente a la alterada mujer.

"Racista tú", le ataca la señora mientras levanta su mano señalando a la chica.

"No me manotee y no me toque. Racista usted que dice que esa mujer no tiene derecho a estar aquí", le recrimina.

La reacción de la mujer ha despertado también la indignación de miles de personas, ya que el momento fue capturado en video por uno de los pasajeros y divulgado a través de las redes sociales.

Pese a que en el vídeo no se logra visualizar ni a la niña ni a la madre víctimas del penoso episodio, se puede deducir de las imágenes ambas se encontraban en el vagón probablemente enfrente de la mujer, que se niega insistentemente a que la niña tome asiento por no ser española.

El episodio que se ha convertido en todo un fenómeno viral ha llegado inclusio a despertar el interés de políticos y asociaciones que aplauden la reacción de los pasajeros y destacan la deplorable actitud de la señora.

En nuestro país lo normal es reaccionar ante el racismo, no permitir que nadie sea discriminado por su color de piel. Así lo demuestran estos pasajeros del metro de Madrid cuando una mujer intenta impedir a una niña sentarse por ser inmigrante. pic.twitter.com/BMpMw8KXTz — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 1, 2018

Te recomendamos en video: