Tras la condena de Nahir Galarza: el polémico video del papá de Fernando Pastorizzo con el que buscaría entrar a programa de baile

A un mes de la condena a cadena perpetua de Nahir Galarza por el asesinato de Fernando Pastorizzo, el padre de su víctima decide subir un video a redes sociales para lograr entrar a concursar a un programa de baile en Italia y desata la furia de su hija mayor.

En el registro, difundido en redes sociales por Jorge Zonzini, Gustavo Pastorizzo se identifica como padre de la víctima, indica que el caso lo convirtió en "famoso" y que quiere participar con su “ritmo y la alegría argentina” en el programa "Baila Italia" de la cadena italiana RAI.

“He estado en programas muy importantes de aquí, Argentina, (como) el de Mirtha Legrand. He salido por todo el mundo pero me encantaría que se me conozca en Italia, en ese prestigioso programa que es 'Baila Italia', y pueda llevarles mi ritmo y mi alegría argentina, y todo lo que yo sé hacer de acá”, se escucha en el video.

Las imágenes desataron inmediatamente la ira de Carla Pastorizzo, hermana mayor de Fernando, quien calificó a su padre de "una total basura" por utilizar y lucrar con el asesinato de su hermano .

"La verdad que no me sorprende que un maltratador arruina vidas y mentiroso lucre con la muerte de su hijo. Ya lo hizo vendiendo remeras, hasta mintió en Tribunales diciendo que se llevaba bien con mi hermano", escribió la joven en su cuenta de Twitter privada, según recoge Clarín.

La joven acusa que si ella hablara "se le borra al toque la imagen del mejor padre del mundo que se creó ante la gente. Es una total basura al que sólo le importa su bienestar".

¿Broma?

Ante el revuelo que generó la polémica, Gustavo salió a explicar que se trataba de una broma que realizó con amigos, de acuerdo con Clarín.

"Yo hago el duelo como puedo y con mis amigos nos divertimos y ellos me cargan porque ahora supuestamente soy mediático", expuso de acuerdo con el medio.