Este es el momento exacto en el que explota un dron en presunto "atentado" contra Nicolás Maduro

Conmoción ha generado en Venezuela un presunto intento de "atentado" contra el presidente Nicolás Maduro el sábado pasado. Drones cargados con explosivos detonaron cerca de donde el mandatario venezolano encabezaba un acto oficial con las fuerzas armadas.

Algunos de los asistentes a la ceremonia lograron grabar el momento exacto en que uno de los drones explotó en el aire.

Las autoridades están investigando estos registros y se está tras la búsqueda del propietario de una camioneta blanca que habría huido del lugar poco después de las explosiones, dijo a The Associated Press un funcionario policial que pidió no ser identificado.

Por el momento, se han detenido a seis personas sospechosas de utilizar drones cargados de explosivos en un intento fallido por asesinar al presidente venezolano.

La explosión

El incidente tuvo lugar cuando Maduro pronunciaba un discurso ante cientos de militares con motivo del aniversario de la Guardia Nacional. El acto fue suspendido abruptamente y solo se observó, durante una cadena de radio y televisión, cómo algunos de los uniformados rompían filas y corrían hacia un extremo de la vía.

En medio de la transmisión se observa a la primera dama, Cilia Flores, que estaba a un lado de Maduro, que se sorprende ante las explosiones, de la que no se tiene audio ni imágenes, y comienza a mirar hacia el cielo junto al resto de las autoridades civiles y militares que participaban en el acto, y poco después se corta la transmisión oficial.