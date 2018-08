Se va la primera mujer en dirigir la compañía dueña de Pepsi

La directora general de PepsiCo, Indra Nooyi, dejará su cargo como la principal ejecutiva en la segunda empresa de bebidas y alimentos.

Nooyi, quien nació en India, es una rareza en Wall Street al ser una mujer de una minoría en dirigir una empresa de la lista Fortune 100. Supervisó PepsiCo durante agitados tiempos en la industria que ha obligado a las grandes empresas alimentarias, incluidas Coca-Cola Co., Campbell Soup Co. y el productor de las galletas Oreo Mondelez International Inc., a adaptarse a los gustos cambiantes.

En PepsiCo, Nooyi impulsó la decisión de la compañía de moverse hacia opciones “sanas para ti”, como las papitas Baked Lay’s y jugos Naked hechos con frutas y vegetales.

Nooyi, de 62 años, ha estado en la compañía basada en Purchase, Nueva York, durante 24 años y ocupado el puesto principal los últimos 12.

Ramon Laguarta, quien lleva más de dos décadas en la compañía, ocupará el puesto de director general en octubre, informó el lunes la empresa. Nooyi permanecerá como presidenta hasta principios del año que entra.

“Al crecer en India, nunca imaginé tener la oportunidad de dirigir una compañía tan extraordinaria”, dijo el lunes Nooyi en una declaración.

Nooyi es la más reciente directora mujer de alto perfil en dejar el puesto en la industria alimentaria después de Irene Rosenfel, CEO de Mondelez, el año pasado, y Denise Morrison, directora general de Campbell, este año.

Nooyi ocupó el puesto en octubre de 2006. En años recientes, resistió la idea de un inversor de separar el negocio de bebidas de PepsiCo, que ha tenido problemas en América del Norte, de su negocio de botanas con mejor desempeño Frito-Lay. Entre las marcas de PepsiCo están Mountain Dew, Tropicana, Gatorade y Quaker Oats.

Nooyi entrega el puesto a Laguarta, de 54 años, quien actualmente funge como presidente supervisando las operaciones globales, estrategias corporativas, política pública y asuntos gubernamentales. Previamente había sido director general de la región Europa África subsahariana.

Laguarta será el sexto director general en la historia de PepsiCo.