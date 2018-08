El curioso mensaje de la Segunda Guerra Mundial que quedó al descubierto tras incendio en Irlanda

Las altas temperaturas y los incendios forestales se han vuelto la tónica del verano en el hemisferio norte. En Irlanda, luego de un siniestro que azotó la costa de Wicklow, Bray Head (Irlanda), quedó al descubierto un mensaje oculto de la Segunda Guerra Mundial.

El mensaje, que fue captado por un avión de la Unidad de Apoyo Aéreo de Garda, escribía con piedras la palabra "EIRE" y encima un número ocho, estando la letra E y el número más borrosos que los otras.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv

— Irish Air Corps (@IrishAirCorps) August 4, 2018