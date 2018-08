¿Elegancia británica? El príncipe Harry acudió a boda con grandes huecos en sus zapatos

Este fin de semana el Príncipe Harry asistió con su esposa, la modelo, actriz y ahora Duquesa de Sussex, Meghan Markle, a la boda de uno de sus mejores amigos de vida, Charlie Van Straubenzee, donde además era padrino. El evento trascurrió según lo planificado. Con la llegada de Meghan y Harry, los fotografos y paparazzis enloquecieron y todos los invitados se sintieron como verdaderos miembros de la familia real.

Pero justo con la salida de Harry, un pequeño pero gran detalle fue capturado. Uno de los zapatos del Príncipe y Duque de Sussex, tenía un gran orifico en la suela, cosa que deja mucho que desear de Harry y de su imagen personal, pues debido a su rango, nunca debería estar ni mal vestido ni mucho menos con ropa o calzado defectuosos. Esto, por regla real es un requisito indispensable, pues todos los miembros de la familia real son vistos como ejemplo por la ciudadanía.

Prince Harry, a Literal Prince, Wore a Shoe With a Hole in It as Best Man at Charlie van Straubenzee's Wedding https://t.co/WpXEiURbKT pic.twitter.com/fnRx6Ib5SC

— danijela nusbaum (@DanijelaNusbaum) August 7, 2018