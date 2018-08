Analistas desmenuzan el cambio de gabinete: faltó uno

Pese a que el día elegido por el Presidente Sebastián Piñera para hacer su cambio de gabinete fue sorpresivo, según los analistas, el ambiente hacía previsible un cambio. A casi cinco meses de llegar a La Moneda, ya hubo enroques con miras a mejorar las cifras de aprobación.

En Educación se fue Gerardo Varela y llegó Marcela Cubillos y en Cultura Alejandra Pérez fue reemplazada por Mauricio Rojas. Debido a que Cubillos estaba a la cabeza del ministerio de Medio Ambiente, el enroque hizo que en ese puesto asumiera Carolina Schmidt, ex ministra del Sernam y también de Educación.

Sin embargo, para los especialistas, faltaron nombres. Así al menos lo expresa a Publimetro el analista político Patricio Navia, quien afirma que al menos el jefe de la cartera de Salud, Emilio Santelices, también tendría que estar en la planilla de los salientes.

"Dado que hizo el cambio, tenía sentido haber cambiado a otros que también tenían problemas, en particular el ministro Santelices", indica a Publimetro.

Es más, en particular sobre el ministro de Salud agrega que "no entiendo por qué no lo sacó. Con esto el Presidente se está comprando un problema con un cheque a fecha".

Posible nuevo cambio

Agencia UNO

Para el cientista político Guillermo Holzmann, y profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, también Santelices podría haber un cambio. "Efectivamente hay ministerios en los que sería esperable un cambio, uno de ellos el de salud".

Para él, la razón que podría justificar que Santelices se quede es "porque pueden haber algún tipo de discusión legislativa o materias relevantes que quedaron pendientes y que se podría considerar en un segundo ajuste que considere ministerios y subsecretarías".

Ante la posibilidad de llamar a una nueva modificación, Navia considera que el escenario es un poco más difícil.

"Estos cambios son siempre complejos y es comparable a cortarle la cola a un perro: si lo vas a hacer tiene que hacerlo de una vez y no tener que llamar de nuevo a otra sesión, a otro cambio", señala el analista.

Problema comunicacional

Por último, para los especialistas fue clave la mala gestión comunicacional que han tenido, al menos, los ministros que se fueron. Las frases calificadas de machistas del ex ministro Varela o las polémicas en la que se vio involucrada Alejandra Pérez podrían haber adelantado la salida de ambos.

Sin embargo, para Patricio Navia, en esta materia hay también un fallo en todo el gabinete: ninguno puede marcar tendencia o alcanza una gran influencia en el país.

"Lo que ocurre es que una entrevista que da Michelle Bachelet termina siendo mucho más importante que lo que dicen todos los ministros juntos", señala.