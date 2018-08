Femicidio remece a Brasil: hombre es captado en cámaras de video golpeando a su esposa, que murió minutos más tarde

Una pareja de Guarapuava, al sur de Brasil, regresaba a su casa de un bar cuando las cámaras de seguridad captaron unas crudas imágenes. La noche del 22 de julio, Luís Felipe Manvailer, de 32 años, tuvo un ataque de ira en contra de su esposa, Tatiane Spitzer, de 29. El caso, que terminó en femicidio, ha causado gran revuelo.

Desde el interior del vehículo que usaba la pareja, se puede apreciar el forcejeo que ocurrió adentro. Las cámaras del estacionamiento del edificio que habitaban registró cómo Manvailer obligaba a su esposa a salir del auto, y a Spitzner intentando escapar.

El hombre la arrastra al ascensor, donde vuelve a frustrar la fuga de Tatiane, y la obliga a entrar al departamento que compartían en un cuarto piso. Minutos después la mujer cae al vacío por el balcón de su vivienda. El medio brasileño Folha informa que el Tribunal del Estado de Paraná aceptó la denuncia contra Manvailer el miércoles en la tarde.

"Todos por Tatiane"

Tatiane Spitzner era una abogada que se casó en 2013 con Luís Felipe Manvailer, experto en Jiu-jitsu, un tipo de arte marcial. Según consiga The New York Times, no había denuncias previas contra Manvailer. Pero una amiga de la víctima declaró al programa televisivo Fantástico que la abogada tenía frecuentemente moretones en los brazos.

La familia de de Tatiane se ha mostrado devastada por el deceso, y su hermana, Luana, inició un grupo en WhatsApp llamado "Todos por Tatiane", donde se pretende evitar más femicidios.

Realidad en Brasil

La violencia de género en Brasil es muy alta: un tercio de las mujeres dicen haber sido víctimas de violencia por sus parejas. Además el país es el séptimo con más femicidios en el mundo, con 4,4 muertes por cada 100.000 mujeres, según la encuesta "Mapa de la Violencia" de 2012.

"En Brasil tenemos una ley excelente”, dijo Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch a The New York Times. “El problema es que no se aplica”, afirma. Es que aunque la ley existente impone penas severas contra la violencia de género, solo un cuarto de las víctimas denuncian los abusos.