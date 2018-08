Borges responde a Maduro: "no nos perdonan que hemos bloqueado operaciones financieras ilegales"

El diputado Julio Borges, líder opositor venezolano, denunció al gobierno de Nicolás Maduro de haber "drogado" y "torturado" al también diputado Juan Requessens, a fin de que le inculpara en el confuso caso del supuesto "atentado" al mandatario venezolano, el pasado 4 de agosto.

"Ese no es el Juan (Requessens) que todos conocemos. Yo hablé con su padre y me dijo lo mismo: que ese no es mi hijo", sostuvo Borges vía red social Twitter, luego de que el ministro de comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, presentara un video en el que se señala a Borges como implicado en el intento de "magnicidio".

Recordó Borges, que cuando presidió la opositora Asamblea Nacional del país sudamericano, él bloqueó las operaciones de endeudamiento ilegal de Maduro. "Eso es lo que no nos perdonan y andan amenazándonos con códigos rojos. Ellos son los que están perseguidos en todas partes, porque han robado al pueblo venezolano".

Borges también puso de relieve, que el actual ministro de comunicaciones y su hermana, Delcy Rodríguez (presidenta de la cuestionada Asamblea Constituyente), presionaron de manera indebida a la delegación opositora, en las negociaciones de República Dominicana.

"Ellos nos amenazaron en éstos términos: usted no conocen la peor cara de nosotros. Y la van a conocer si no firman", expresó Borges, líder del partido Primero Justicia.

El diputado Borges ratificó que el allanamiento ilegal de su residencia, la noche del jueves, no amedrentará las gestiones que lleva adelante para bloquear las operaciones financieras ilegales que lleva adelante Maduro y su gobierno. "Eso es lo que no nos perdonan. Seguiremos adelante por la liberación de Venezuela".